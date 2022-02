Rostock

Die Scorpions sind bereits mehr als 50 Jahre aktiv, in diesem Monat wird ihr erstes Studioalbum „Lonesome Crow“ 50 Jahre alt. Seitdem durchgängig dabei sind Sänger Klaus Meine und Gründer Rudolf Schenker. Dessen Bruder Michael stieg aus und wurde durch Uli Jon Roth ersetzt, der die nächsten vier Studioalben der Band mit prägte. Ihm folgte 1979 Matthias Jabs nach, der gemeinsam mit Meine und Schenker bis heute den Kern der Scorpions bildet – am Bass seit 2003 von Paweł Mąciwoda begleitet.

Jetzt erscheint das inzwischen 19. Studioalbum der Band – das erste mit Neuzugang Mikkey Dee (2016) am Schlagzeug. Zum Gespräch mit dem OZelot haben sich Schenker, Meine und Jabs ins Peppermint Park Studio auf dem Expo-Gelände in Hannover begeben, wo „Rock Believer“ entstanden ist.

Wie habt Ihr bis heute die Pandemie verkraftet und erlebt?

Matthias Jabs: Wir haben eigentlich das beste aus der Situation gemacht. Wir kamen von unserem letzten Konzert vor der großen Pause aus Singapur, Anfang März 2020, und haben uns dann kurz danach hier im Studio verabredet, um mit der Pre-Production zu beginnen und haben dann eigentlich über ein Jahr lang hier im Studio an der neuen Platte gearbeitet. Von der Außenwelt haben wir gar nicht so viel mitbekommen, weil wir uns hier sozusagen in selbst verordneter Quarantäne eingeschlossen hatten. Wir mussten natürlich unseren Aufenthalt in Las Vegas verschieben, der für Mai 2020 geplant war. Wir hoffen, dass das jetzt im März klappt.

Nach sieben Jahren kommt nun mit „Rock Believer“ ein neues Album. Seit wann war Euch das klar, dass Ihr nochmal eins raus haut?

Klaus Meine: Seit 2018 eigentlich schon. Da hatten wir uns vorgenommen, eine neue Platte zu machen, nachdem ein Freund uns animiert hatte, indem er sagte: „Macht doch mal wieder so ein geiles Album, wie ,Blackout‘!“ Das ist leichter gesagt als getan. Aber wir haben die Herausforderung angenommen und schon 2019 die ersten Texte geschrieben. 2020 haben wir uns dann mit 20, 30 Songs getroffen und sind alle zusammen in die Pre-Production gegangen.

Rudolf Schenker (v. l.), Klaus Meine und Matthias Jabs von der Rockband Scorpions 2020 in den Peppermint Park Studios Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Album wie „Blackout“? Wie geht man so ein Vorhaben an?

Rudolf Schenker: Man braucht nur den Ursprung zu suchen. Das heißt im Grunde: Keine Sounddesigns, sondern live aufnehmen. Ein großer Vorteil war, dass Klaus diesmal mit den Texten angefangen hatte. Das hat die Sache nochmal interessanter gemacht. Normalerweise schreibe ich einfach Songs und gebe sie Klaus, damit er Texte dafür findet. Und das war nun diesmal andersrum. Das war für mich eine besondere Herausforderung. Da waren nun schon Texte und Geschichten, die es in Songs umzusetzen galt. Ich war zu dem Zeitpunkt in Thailand, habe mir die Texte angeguckt und mir überlegt, was dazu musikalisch passen könnte. Und dann kommen auf einmal Ideen und Riffs. Und plötzlich hatte ich Songs. Dann habe ich direkt in Thailand ein paar Sachen aufgenommen, habe sie an die anderen Musiker verschickt, an Mikkey und an Pavel. Und wie Matthias schon sagte, hatten wir ja durch die Pandemie unsere eigene Bubble. Und so konnten wir uns ohne Zeitdruck damit auseinandersetzen, die Sachen live einzuspielen. Mikkey Dee, der ja nun seit 2016 dabei ist, hat auch viel dazu beigetragen mit seiner kantigen Art zu spielen. Er hat eine gewisse Frische reingebracht. Dann hatten wir die ersten Demos und es wurde noch ein bisschen arrangiert. Und dann haben wir festgestellt, dass wir ein schönes Stück Musik gezimmert haben.

Sind diesmal wieder alle Songs von Euch selbst?

Schenker: Es gibt keinen Fremdkomponisten, der uns Songs geschrieben hat, wie wir das ja früher mal gemacht haben. Insofern kann man das als Produktion ansehen, die wir gemeinsam mit unserem Team gemacht haben.

Worum geht es in den Songs? Klaus, es heißt, Du hast Eure Karriere verarbeitet?

Meine: Na, zum Beispiel „Knock ’Em Dead“ ist so ein Song. Das war in unserer Anfangszeit in den USA, Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre, als unsere amerikanischen Manager immer, bevor wir auf die Bühne gingen, zu uns gesagt haben „Knock them dead!“, im Sinne von „Geht raus und macht sie fertig!“ Also, die Aufforderung, richtig Vollgas zu geben, Power zu machen. „Knock them dead, don’t let the fame go to your head!“ Also, gedanklich war ich da im Jahr 1979. Ich habe unsere Erlebnisse reflektiert, als wir das erste Mal in New York City waren. „Stretch limousines and big in wade the City, down and dirty looks so pretty“. Diese Texte sind wie so Storyteller zu mir gekommen. So bekam ich erstmal eine Linie und eine Idee, was ich eigentlich sagen will. Und das so an verschiedenen Plätzen und Momenten unserer Karriere festzumachen, war ein guter Start. Später habe ich die Linie wieder verlassen. Aber das war so der Anfang, „Knock ’Em Dead“, „Gas In The Tank“: „Give me a dirty riff my friend, there’s gotta be some gas in the tank“. Das war im Grunde eine Ansprache an unsere Gitarristen, zu sagen: Nehmt diese Lyrics, hoffentlich kommt ein geiles Riff zurück!

Was ist für Euch ein „Rock Believer“?

Jabs: Na wir und unsere Fans.

Schenker:In erster Linie sind wir das natürlich, weil wir mit Rockmusik unser ganzes Leben lang gelebt haben. Und die Fans vor unseren Bühnen, die inzwischen aus drei Generationen bestehen, sind natürlich auch die Rock Believer. Durch sie haben wir weltweit in 87 Ländern spielen können. Wir freuen uns jetzt schon drauf, diese Rock Believer in der ganzen Welt bald mal wieder besuchen zu können.

Im gleichnamigen Video sieht man Euch heute und vor 40 Jahren nebeneinander geschnitten. Was seht Ihr da von Euch? Erkennt Ihr Euch wieder?

Schenker: Der Kern ist auf jeden Fall immer noch der Gleiche. Natürlich sind die Veränderungen des Alters nicht zu leugnen. Aber man kann sich zurück versetzen und sich drüber freuen, was für ein tolles Leben wir leben konnten. Das ist sehr inspirativ und einfach unglaublich.

Jabs: Es ist ein Abenteuer

Meine: Es spricht natürlich auch für die Qualität der Band, dass wir nach so vielen Jahren diese Herausforderung annehmen und für die Fans nochmal ein richtig amtliches Album machen, was auf die Hard-’n’-Heavy-Komponente fokussiert ist. Das spricht sehr für die Klasse der Band, dass wir die Leidenschaft nach all den Jahren nicht verloren haben und noch frisch bei der Sache sind.

Rudolf hat es schon gesagt, Euer neuer Schlagzeuger Mikkey Dee hat auch frischen Wind mit rein gebracht. Wie wird man ein Scorpion?

Schenker: Indem man in die Chemie passt. Wichtig ist bei den Scorpions immer die Chemie. Es muss jemand sein, der sich gut in unsere Gruppe einfügt und das kann er sehr gut.

Meine:Man muss auch ab und zu mal den Stachel ausfahren können.

Schenker: (lacht) Ja, genau. Also, der Mann ist einfach gut und bereichert uns.

Jetzt kommt das neue Album mit elf Songs raus. Gleichzeitig kann man es aber auch mit 16 Titeln kaufen. Was soll das?

Meine: Wir haben auch noch mehr als 16 Songs aufgenommen, die sicherlich auch irgendwann hörbar gemacht werden. Aber in der heutigen Zeit ein Album zu vermarkten, als Platte und auf Spotify und über Social Media, das liegt in der Hand von Universal Music. Das ist eben heute alles anders als in all den Jahren, die wir gekannt haben. Das lassen wir ganz bei denen, auch die Single-Auswahl. Aber da kann man ja im Grunde auch gar nichts falsch machen, weil die Songs alle stark sind.

Eure Alben hatten früher immer recht abgefahrene Cover. Wie ist das aktuelle entstanden?

Scorpions – „Rock Believer“ Quelle: Universal

Jabs: Wir haben ja die 80er hindurch mit Hipgnosis gearbeitet. Später kamen Gottfried Helnwein, Helmut Newton. Wir hatten immer einen hohen Anspruch. Aber in den letzten Jahren, als sich das Ganze aufs CD-Format verkleinert hat, wurde das schwieriger. Aber dieses Cover kam uns jetzt irgendwie zugeflogen. Das hatte uns Universal vorgeschlagen und wir haben uns gleich dafür entschieden, weil es eben zu unserer Historie von Covern doch ganz gut passt.

Im Frühjahr geht Ihr auf Tour – was gibt’s da zu hören?

Jabs: Wir haben hier schon geprobt und haben gedacht, wir spielen so zwei bis drei neue Songs, um auch die Fans nicht zu überfordern. Aber aus lauter Spaß an der Freude haben wir plötzlich gemerkt, dass wir sechs neue Stücke dabei hatten. Aber die passen auch super dazu. Man kann jeden neuen Song nehmen und dann „Rock You Like a Hurricane“ spielen – es wirkt wie aus einem Guss. Ob es dabei bleibt, werden wir sehen. Wir fangen ja in vier Wochen in Las Vegas an. Uns macht es jedenfalls Spaß, auch auf der Bühne mal wieder was Neues zu spielen.

Gerade ist Euer erstes Album „Lonesome Crow“ 50 Jahre alt geworden – wie feiert Ihr das?

Schenker: Das hätten wir gern gefeiert, aber es ist nicht so einfach, durch die Pandemie. Ein paar alte Musiker von damals haben sich auch schon gemeldet und gefragt, ob was geplant ist. Wir wollten eigentlich gern, aber wir haben alles abgesagt, was mit mehr als fünf, sechs Leuten zu tun hat.

Meine: Aber eigentlich feiern wir ja mit dem Release von „Rock Believer“. Das ist ja der besondere Moment: 50 Jahre als Recording Artist. Das ist schon was.

Was bringt die Zukunft? Wird es noch weitere Alben geben?

Jabs: Wir haben gelernt, dass wir von solchen Plänen Abstand nehmen sollten – letztes Album, letzte Tour. Wahrscheinlich ist es nicht, dass wir nochmal was Neues machen. Aber das haben wir ja beim letzten Album auch schon gedacht. (lacht)

Ein paar schnelle Fragen zum Schluss – Klaus, was ist Dein Lieblings-Scorpions-Album?

Meine: „Blackout“. Das hat für mich einen besonderen Bezug, weil es mir als Sänger die Möglichkeit eröffnet hat, wieder zu singen. Und seit 1982 befinde ich mich sozusagen auf der längsten Zugabe meines Lebens.

Rudolf, Dein Lieblings-Scorpions-Song?

Schenker: Da sage ich immer „Love, Peace & Rock’n’Roll“: „Still Loving You“, „Wind of Change“ und „Rock You Like a Hurricane“. Das sind die drei Songs, die weltweit unglaublich eingeschlagen haben.

Matthias, Dein Lieblings-Gitarren-Solo in einem Scorpions-Stück?

Jabs: Das Solo in „Hit Between the Eyes“.

Von Ove Arscholl