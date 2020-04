Röbel: Bürgermeister sitzt in Südafrika fest

Fünf Corona-Todesfälle in MV • Landesregierung verhängt Bußgelder gegen Corona-Sünder • Ansteckungen in Altenheimen nehmen zu • Nachholtermine für Abitur in MV stehen fest • Alle Informationen und Entwicklungen zur Corona-Lage in MV am Sonnabend gibt es hier in unserem Liveticker.