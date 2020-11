Bei den Bauarbeiten in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Montag menschliche Knochen gefunden worden. Es handelt sich dabei um ein nahezu komplettes Skelett. Das ergab eine erste Untersuchung der Rechtsmedizin.

