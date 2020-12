Rövershagen: Anwohner wollen Expansion von „Karls“ Erdbeerhof stoppen

Rövershagen

Robert Dahl, Chef von Karls Erlebnisdorf, hat große Pläne: 50 neue zum Teil zweigeschossige Ferienhäuser in Form einer Erdbeere, ein Themenhotel, Minimarkt und ein Fahrradverleih sollen – wenn es nach ihm geht – in Zukunft in Rövershagen entstehen. Das wären für die Region 300 zusätzliche Beherbergungsbetten. Doch von den Dorfbewohnern kommt nun massiver Protest. Sie haben eine Petition ins Leben gerufen und 811 Unterschriften gegen Dahls Vorhaben gesammelt. Die Einwohner von Purkshof sehen mit den neuen Bauvorhaben ihre Lebensqualität und den Schutz der Rostocker Heide in Gefahr. Es reicht ihnen mit dem ständigen Wachstum des Erdbeerhofs.

Einwohner wehren sich gegen Lärm und Gestank

Robert Dahl Quelle: OVE ARSCHOLL

Für den Unternehmer soll der Bebauungsplan Nummer 6 Karls Erlebnisdorf das vierte Mal und der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rövershagen zum siebten Mal geändert werden. Die aktuelle Grünfläche hinter den Grundstücken soll außerdem als Sondergebiet „Fremdenbeherbergung“ festgesetzt werden.

Das wollen die Bewohner nun nicht mehr hinnehmen. Die stetige Vergrößerung habe den bisherigen Dorfcharakter bereits massiv verändert und zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität geführt, heißt es in der Petition. Als Beispiele werden Lärm und Geruchsbelästigung angeführt, die bereits morgens um 4 Uhr beginnen und erst abends gegen 22 Uhr enden. Zudem sei der stetig zunehmende Verkehr durch das Dorf Purkshof und die angrenzenden Dörfer Rövershagen, Mönchhagen oder Häschendorf eine starke Belastung.

Offen über ihre Sorgen und Nöte mit dem Erlebnisdorf sprechen – das wollen die Betroffenen aber nicht. Sie verweisen auf den Text der Petition.

Bürgermeisterin klärt über Rechte der Einwohner auf

Zähflüssiger Verkehr auf der B 105 in Mönchhagen Quelle: Ove Arscholl

„Ich kenne die allgemeinen Bedenken. Deshalb haben wir Anfang des Jahres auf einer Einwohnerversammlung Möglichkeiten der Ein- und Widersprüche aufgezeigt“, sagt Bürgermeisterin Verena Schöne. Alle Hinweise werden gesammelt und gehen ins Bauamt Gelbensande. Sie gehe davon aus, dass dies bis Januar dauern wird.

Widersprüchlich sei außerdem, dass Robert Dahl angebe, das bereits bestehende Hotel „Alles Paletti“ soll in 50 Zimmern – dort Schatzkisten genannt – nur 100 Betten anbieten. So wurde es zumindest in der 4. Änderung des B-Plans ausgewiesen. Auf der Internetseite sind jedoch Buchungen für fünf Personen pro Zimmer – etwa zwei Erwachsene, zwei Kinder und ein Baby – problemlos möglich.

Rostocker Heide soll geschützt werden

Die Rostocker Heide – ein 6000 Hektar großes Naturschutzgebiet Quelle: Ingo Krummheuer

Mehr Betten und Attraktionen heißt auch, dass noch mehr Parkplätze nötig sind. Weitere Flächen hierfür sollen an der B 105 entstehen. Die Dorfbewohner kämpfen mit ihrer Petition gegen noch mehr Abfall und Schmutz, Lärm, Verkehr und endlosen Stau auf der B 105 und den Zufahrtstraßen: „Es reicht mit Freizeitpark zulasten von Natur und Umwelt und der Bevölkerung.“

Außerdem sorgen sie sich um das bekannte 6000 Hektar große Naturschutzgebiet Rostocker Heide: „Sie hat eine klimatische sowie ökologische Bedeutung und gilt deshalb zu schützen.“

Robert Dahl kennt die Sorgen der Einwohner. „Wir werden Änderungen vornehmen“, heißt es vom Unternehmer kurz und knapp. „Der Planer muss dann zu jedem einzelnen Punkt Position beziehen“, sagt Bürgermeisterin Schöne. „Wir haben uns jetzt verständigt, miteinander statt übereinander zu reden“, sagt Robert Dahl.

Von Stefanie Adomeit