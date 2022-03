Rövershagen/Rostock

Ein Dreifach-Mord erschüttert die kleine Gemeinde Rövershagen bei Rostock: In dem Ort – sonst vor allem für Erdbeeren über die Landesgrenzen hinaus bekannt – soll eine 26-Jähriger seine nächsten Verwandten umgebracht haben. Vater, Mutter und die jüngere Schwester sind tot. Nach und nach werden nun immer mehr Details zu der Tat bekannt.

Opfer seit Februar vermisst

Nach OZ-Informationen waren die drei Opfer schon seit Wochen vermisst worden: Eine Verwandte hatte sich bereits im Februar an die Polizei gewandt, weil sie den 52 Jahre alten Familienvater, dessen Ehefrau (48) und die Schwester (25) nicht mehr erreichen konnte. „Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf. Die Ermittler haben sich die Umstände des Verschwindens genauer angesehen“, so Oberstaatsanwalt Harald Nowack.

Offenbar unter dem Druck der Ermittlungen soll der Sohn dann eingeräumt haben, dass Vater, Mutter und Schwester tot seien. Er soll die Kripo daraufhin auch zu einem Feld in der Nähe des Rostocker Vorortes Kösterbeck geführt haben. Dort bargen Experten der Spurensicherung am Mittwoch die drei vergrabenen Leichen. „Der Mann hat sich der Tat eingelassen“, sagt Nowack. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Rövershagen Kösterbeck Mordfall Quelle: Laura Korpal

Verdächtiger lebte noch bei den Eltern

Über die genauen Umstände des Verbrechens ist bisher wenig bekannt. Der 26-Jährige wohnte nach Recherchen der OZ noch bei seinen Eltern in Rövershagen. Die Schwester hatte eine eigene Wohnung, war bereits ausgezogen. Der mutmaßliche Mörder soll bis zur Festnahme einer Arbeit nachgegangen sein. Wo und als was – noch unbekannt.

Auslöser für die Tat waren – so die Staatsanwaltschaft – „innerfamiliäre Probleme“. Ins Detail geht Nowack nicht. Auch zu den Umständen sagen die Ermittler noch nichts. Noch offen ist, wie die drei Opfer starben. Ebenso unklar ist, wie lange Vater, Mutter und Tochter schon tot sind. Möglicherweise liegt die Tat aber schon Wochen zurück. Die Ermittler erhoffen sich Antworten von einer Obduktion in der Rostocker Rechtsmedizin.

Rövershagen unter Schock

Die 2700-Einwohner-Gemeinde steht nach Bekanntwerden der Tat unter Schock: „Ich muss das erst Mal verarbeiten“, sagte Bürgermeisterin Verena Schöne der OZ. „Ich bin entsetzt. Man denkt immer, solche schrecklichen Verbrechen können bei uns nicht passieren.“

Von Andreas Meyer