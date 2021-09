Veranstalter nutzen 2G-Option - Roland Kaiser in Rostock wohl nur für Geimpfte: So steht es um große Konzerte in MV

Kommt jetzt das 2G-Modell für große Konzerte in MV? Viele Veranstalter sind dafür, damit Sie die Hallen wieder ohne Corona-Limit und Abstandsbeschränkungen füllen können. Das Kabinett in Schwerin will kommende Woche über das weitere Vorgehen entscheiden.