Rostock

Gerade hat er vor fast 5000 begeisterten Fans in der Rostocker Stadthalle gesungen, die Konzerte in Schwerin und Neubrandenburg folgen Anfang November – da heißt es bei Roland Kaiser: „Es geht schon wieder los“. Der beliebte Schlagerstar hat jetzt weitere Konzerte in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Schließlich feiert Kaiser im kommenden Jahr seinen 70. Geburtstag und nimmt diesen zum Anlass für eine weitere, große Tour, bei der er auch seinen Fans im Norden drei Termine bietet: eine Einladung, die viele sicher nicht ausschlagen wollen.

Deshalb sollten sich Fans folgende Konzertdaten vormerken: Am 29. Oktober 2022 singt Kaiser im Jahnsportforum Neubrandenburg, am 24. Februar 2023 in der Rostocker Stadthalle sowie am 10. März 2023 in der Sport- und Kongresshalle Schwerin.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch wenn die Termine noch mindestens ein Jahr in der Zukunft liegen – wer Karten dafür will, sollte nicht zu lange warten. Denn der exklusive Ticketvorverkauf startet schon am Donnerstag, den 21. Oktober, um 12 Uhr auf www.eventim.de. Ab Freitag, den 22. Oktober, sind die Konzertkarten dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich – unter anderem hier im OZ-Ticketshop sowie in den OZ-Service-Centern.

Hoffnung auf Konzerte ohne Einschränkungen

Für die Geburtstagstour hat Roland Kaiser den gleichen Anspruch wie an alle seine Auftritte: „Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf höchstem Niveau zu unterhalten, so dass sie mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gehen“, sagt der Gentleman unter den Schlagerstars. Die Tournee führt durch 30 Städte in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Während die aktuell laufenden Konzerte noch unter Corona-Einschränkungen stattfinden – in Rostock beispielsweise nur für Getestete und Genesene – hoffen alle Beteiligten, dass die Auftritte 2022 und 2023 dann wieder wieder wie früher sein können: mit vollen Hallen und ausgelassen singenden und feiernden Fans.

Kaisers 70. Geburtstag ist eine gute Gelegenheit, einen kleinen Blick zurückzuwerfen – zurück auf eine mittlerweile über 47 Jahre andauernde Bühnenkarriere, auf fast 100 Millionen verkaufter Schallplatten und einer unglaublichen Anzahl an Hits, die heute mehr als drei Generationen begeistern.

Doch der im Berliner Wedding geborene und dort auch aufgewachsene Entertainer, der erfolgreich wie nie zuvor auf dem Zenit seiner außergewöhnlichen Karriere angekommen und nicht von ungefähr für manche als der deutsche Frank Sinatra gilt, steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden – sich für mehr Gerechtigkeit, Toleranz, Solidarität und Menschlichkeit zu engagieren, war und ist ihm ein großes Anliegen.

Anfang Oktober hat der Sänger gerade sein neues Studio-Album „Weihnachtszeit“ herausgebracht. Vor wenigen Tagen erschien dazu noch seine Autobiographie namens „Sonnenseite“.

Von Claudia Labude-Gericke