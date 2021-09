Rostock

Eines seiner bekanntesten Bilder ist auch eines seiner größten: „Unser die Welt, trotz alledem“ heißt es, es entstand zwischen 1975 und 1976, und es hat monumentale Ausmaße: fast drei Meter hoch, sechs Meter breit. Kein Wunder, denn dieses Werk hing im Palast der Republik in Ost-Berlin.

2019 war es noch einmal zu sehen – in der Kunsthalle Rostock in der Ausstellung zum abgerissenen Prunk-Bau der DDR. Auch Ronald Paris war damals angereist. „Das war die erfolgreichste Ausstellung der Kunsthalle“, sagt Museumleiter Jörg-Uwe Neumann. „Ich bin froh, dass Ronald Paris darin vertreten war.“ Paris’ Bild hing in einem Raum mit Werken von Bernhard Heisig und Werner Tübke. Paris war einer der ganz großen Maler in der DDR.

Weltgewandter Realist

Und er war mit der Ostseeküste, mit Rostock verbunden. Zehn Jahre lang lebte er in der Stadt, von 1976 bis 1985. Dann zog er nach Rangsdorf bei Berlin. Dort ist der Künstler nun im Alter von 88 Jahre verstorben, das hat am vergangenen Wochenende seine Frau Isolde Paris mitgeteilt.

Kurz zuvor war er im August noch einmal an der Küste, in Barnstorf bei Wustrow auf dem Fischland. In der dortigen Kunstscheune sind derzeit Bilder von Paris zu sehen. Der Rostocker Kunstwissenschaftler Klaus Tiedemann, der zu Paris’ letzter Ausstellung die Eröffnungsrede hielt, war viele Jahre mit dem Künstler befreundet. Als Paris in Rostock lebte, waren sie Nachbarn – gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern bewohnten sie denselben Block im Neubauviertel Lichtenhagen. „Paris dozierte gern“, erinnert sich Tiedemann. „Gespräche mit ihm waren nie banal.“

Schau in der Kunstscheune Barnstorf Die Kunstscheune Barnstorf (Barnstorf 1, Hufe IV, 18347 Ostseebad Wustrow) zeigt bis zum 24. Oktober Werke von Ronald Paris (maritime Motive und Meeresbilder), Marguerite Blume-Cárdenas (Skulptur) und Friedrich Wilhelm Fretwurst (grafische Werke). Geöffnet täglich 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, weiter Infos unter: www.kunstscheune-barnstorf.de

Das Meer und die Küste haben Roland Paris zeitlebens beschäftigt. Besonders die Ostseeküste zwischen dem Fischland und der Insel Rügen. Die Kunstscheune Barnstorf zeigt etliche maritime Bilder, die zumeist in den vergangenen Jahren entstanden sind. Naturgewalten, Naturschönheiten. „Das Meer hat ihn schon als ganz jungen Maler interessiert“, sagt Klaus Tiedemann. Bereits in den 1950er-Jahren entstanden Küstenbilder auf der Insel Rügen, genauer gesagt in Vitt. Immer wieder kam Paris an die Küste, um zu malen.

Nah an der Wirklichkeit

Sein Hauptthema aber war der Mensch. Im Gegensatz zu Zeitgenossen wie Heisig oder Tübke etablierte Paris keinen expressiven oder neo-klassischen Stil, sondern war immer nah dran an der Wirklichkeit. „Er arbeitete gegenständlich, am Menschen orientiert. Er war aber auch ein Kind der Moderne, ein Nachfahre von Pablo Picasso und Max Beckmann, und allem, was das 20. Jahrhundert an figürlicher Malerei in Abwandlungen hervorgebracht hat“, sagt Klaus Tiedemann. „Lob des Realismus“, so lautete einmal der Titel eines Katalogs von Paris, passend für das gesamte Werk.

Auch wenn der Realismus in der DDR hoch angesehen war, machte sich Paris nicht nur Freunde mit seiner Malerei. 1969 zum Beispiel malte er ein Porträt des Sängers Ernst Busch. Das Bild war zum ersten Mal in der VII. Kunstausstellung in Dresden zu sehen. Es war es sofort umstritten, erinnert sich Tiedemann.

„Wir standen mit offenen Mündern davor. Ernst Busch war der Sänger der Arbeiterklasse, ein Held der proletarischen Kunst. Und dann kommt jemand und malt ihn als Säufer, in der Hand eine Buddel Schnaps!“ Doch genau so soll Paris den Musiker erlebt haben. Zuviel Realismus: Das Bild verschwand, bis heute ist es verschollen.

Ronald Paris „Lear“. Quelle: Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin

Später malte Ronald Paris eine zweite, entschärfte Fassung des Bildes. Es gehört heute in die Sammlung der Kunsthalle Rostock, Klaus Tiedemann sei Dank, der damalige Kunsthallen-Chef kaufte das Werk für das Rostocker Museum.

Ronald Paris war ein gelehrter Mann. „Er hatte diesen bildungsbürgerlichen Hintergrund“, sagt sein einstiger Freund Klaus Tiedemann. „Er stand mit den Beinen fest auf dem Boden, hatte den Kopf aber auch in den Wolken.“ Ronald Paris kam 1933 in Sondershausen in Thüringen zur Welt. „Er hatte eine humanistische Bildung, er kam aus dem Weimarer Bürgertum, sein Vater war Schauspieler“, so Tiedemann. Paris war weltgewandt, „ein Olympier“.

Riesiges Wandbild im Palast der Republik

Berühmt machten Ronald Paris vor allem die riesigen Wandbilder wie das im Palast der Republik. Bevölkert von zahllosen Figuren, realistisch gemalt, aber doch symbolisch überhöht, arbeitete Paris sich an den großen Menschheitsthemen ab. Politik, Philosophie, Geschichte.

Und er war ein großer Porträtist: Bertolt Brecht, Heiner Müller, Hanns Eisler. Befreundet war er mit Wolf Biermann, damals in Rostock auch mit Jo Jastram. Der Maler war mit der Fotografin Helga Paris verheiratet, von der er sich in den 70er-Jahren trennte. Zuletzt war Isolde Paris seine Frau.

Ronald Paris bei einer Ausstellung mit seinem Bild „Lear“ im Jahr 2020. Quelle: Gerlinde Förster/dpa

Ronald Paris war bis zuletzt als Maler aktiv. Es entstanden immer wieder Landschaftsbilder, das Meer vor Irland, das Mittelmeer, die Ostsee, Meereslandschaften in Indien, wo Paris’ Sohn zweitweise lebte. Ein politischer Kopf blieb Ronald Paris dennoch. Zu seinen letzten Motiven gehören flüchtende Menschen auf dem Mittelmeer.

„Ronald Paris war die letzten Monate unheilbar krank“, sagt Klaus Tiedemann. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, die Eröffnung seiner Ausstellung in der Kunstscheune Barnstorf persönlich zu besuchen. Früher war Paris ein „Fels in der Brandung“, sagt Tiedemann. Jetzt war er von seiner Erkrankung gezeichnet. Dennoch ergriff er noch einmal das Wort und legte sein künstlerisches Credo dar, erzählt Klaus Tiedemann. „Das war sehr bewegend.“

Von Matthias Schümann