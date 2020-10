Rostock/Berlin

Die jüdische Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern erhält 1,5 Millionen Euro zum Schutz ihrer Einrichtungen in Rostock. Darüber hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch abgestimmt. Das Geld stamme aus dem sogenannten Mauerfonds, in den die Einnahmen aus den Verkäufen von Mauer- und Grenzgrundstücken fließen, teilt der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, mit.

Die geförderte Sicherung der jüdischen Einrichtungen in Rostock zeige, dass es die Gesellschaft mit dem Sicherheitsversprechen für die Juden in Deutschland ernst meine, sagte der Rostocker CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Peters. „Es ist traurig und beschämend, dass die Straf- und Gewalttaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen in Deutschland in den letzten Jahren erheblich zugenommen haben.“

Den Ressentiments gegen Juden müsse entschlossen begegnet werden, damit jüdisches Leben in Deutschland wieder Normalität wird.

In den Jahren 1996 bis 2020 wurden nach Angaben von Rehberg aus der Veräußerung von ehemaligen Mauer- und Grenzgrundstücken Erlöse von insgesamt rund 66,5 Millionen Euro erzielt. Diese Mittel wurden den neuen Ländern und Ost-Berlin in acht Tranchen zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Mittel auf die Bundesländer ist in der Mauergrundstücksverordnung geregelt. Auf Mecklenburg-Vorpommern entfielen insgesamt rund 7,6 Millionen Euro.

