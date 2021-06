Wakesurfen, Tretboot-Picknick, Hot-Rod-Tour oder Grillkurs: An und auf der Warnow in Rostock wird jede Menge Action geboten. Mit unseren 12 Tipps kommen Ferienkinder, Familien und Fun-Sportler gleichermaßen auf ihre Kosten. Was Urlauber und Einheimische am und auf dem Wasser erleben können.