Nach zwei brutalen Attacken auf Kinder hat die Polizei in Rostock am Sonntagnachmittag einen mutmaßlichen Messerangreifer vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige ist ebenfalls noch ein Kind. Zwei Mädchen erlitten schwere Verletzungen.

Zum ersten Vorfall kam es gegen 16 Uhr in der Nähe des Teiches am Friedensforum. An der dortigen Skaterbahn griff der 13-Jährige laut Aussagen der Polizei zunächst ein 13-jähriges Mädchen an, indem er auf es einschlug. Er brach ihr die Nase, danach flüchtete der Angreifer.

Nur wenig später kam es zu einer zweiten Attacke, diesmal in der Pablo-Picasso-Straße. Mitten auf dem Gehweg stach der Minderjährige mit einem Springmesser auf den Oberschenkel einer weiteren 13-Jährigen ein und ließ sie schwer verletzt und blutend auf dem Fußweg zurück. Freunde des Opfers wählten den Notruf. Der Täter flüchtete auch nach dieser Tat und drohte laut Aussage der Kinder damit, weitere Personen „abzustechen“. Das 13-jährige Mädchen kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Mädchen wollten Polizei von Drogenschäften erzählen

Am frühen Abend ging die Fahndung dann erfolgreich zu Ende – in der Nähe der Alten Schmiede im Hölderlinweg klickten die Handschellen. Die Tatwaffe, das Messer, wurde bei ihm nicht aufgefunden, Polizisten suchten Gebüsche danach ab.

Das Jugendamt wurde über den bereits polizeilich bekannten Tatverdächtigen informiert. Die Ermittlungen laufen zwar, jedoch ist der Messerangreifer mit 13 Jahren noch strafunmündig. Grund der Brutalität: Die angegriffenen Mädchen drohten dem Täter damit, ihn bei der Polizei wegen dessen Drogengeschäfte anzuzeigen.

