Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um die Mithilfe bei der Suche nach dem 15-jährigen Jannes Breyer aus Rostock. Er wird seit dem 10. November, 11:30 Uhr, vermisst.

Polizei bittet um Hilfe: Wer hat Jannes Breyer aus Rostock gesehen?

Der Junge wurde zuletzt in Groß Klein gesehen und hält sich vermutlich im Nordwesten Rostocks auf. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er in Begleitung einer jungen Frau unterwegs. Er ist schlank, etwa 1,65 Meter groß und hat braune kurze Haare. Außerdem trägt der 15-Jährige eine schwarze Hose mit großen Seitentaschen und weißer Aufschrift an der Seite sowie dunkle Schuhe der Marke „ Nike“ und eine schwarze Jacke.

Mögliche Zeugen, die in Kontakt zu dem 15-Jährigen stehen, gestanden haben oder Angaben zu seinem Verbleib machen können, werden gebeten, sich bei der Rostocker Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 03 81 /49 16 16 16 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

