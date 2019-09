Rostock 1989 und heute: Veränderungen sind möglich

Rostock

Der Brief ist mehr als 30 Jahre alt. Geschrieben haben ihn die Delegierten der Ökumenischen Versammlung in der DDR – an die Kinder. „Die Erde, auf der wir leben, ist sehr bedroht. Schuld daran sind wir, die Erwachsenen“, heißt es in dem Brief. Aber: Viele Menschen hätten sich zur Ökumenischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung getroffen, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie die Erde gerettet werden kann: vor Umweltverschmutzung oder der Gefahr eines Atomkriegs.

Erste Fürbitte in Rostock am 5. Oktober 1989

„Vieles, was damals diskutiert wurde, ist heute immer noch aktuell“, sagt Pastor Henry Lohse. Am 5. Oktober vor 30 Jahren gingen mutige Menschen während der ersten Fürbittandacht in Rostock in der Petrikirche an die Öffentlichkeit. Die Andacht wurde organisiert von Henry Lohse und einigen Studenten, unter ihnen Änne Lange und Johann-Georg Jaeger. Die drei bereiten gemeinsam mit Dietlind Glüer – sie hat im Herbst 1989 führend im Neuen Forum gewirkt – ein besonderes Treffen vor.

Andacht am 5. Oktober 2019

Am Sonnabend, dem 5. Oktober, „wollen wir in der Petrikirche unter der Überschrift ,Veränderung ist möglich’ an die damalige Andacht erinnern“, sagt Johann-Georg Jaeger. Aber nicht nur erinnern: „Wir wollen darüber ins Gespräch kommen, wie damalige Erfahrungen für heutige Herausforderungen hilfreich sein können“, erklärt Dietlind Glüer. Das verbindende Element solle die Ökumenische Versammlung sein. Bei all den bedrohlichen Problemen heutzutage gebe es eine „mutmachende Erfahrung“ aus dem Herbst 1989, sagt Änne Lange: „Nichts ist gesetzt.“

Diskussion über Freiheit, Grenzen, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung

In vier Arbeitsgruppen soll am 5. Oktober ab 16.30 Uhr in der Petrikirche über die Themen Freiheit, Grenzen, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung gesprochen werden. Mit ins Boot hat die Vorbereitungsgruppe Hannes Scharen (22) von „ Rostock for Future“ geholt. „Für uns ist es wichtig, mit vielen gesellschaftlichen Gruppen über unsere Ziele zu sprechen“, sagt der Elektrotechnik-Student.

Treffen am 5. Oktober in der Petrikirche: Beginn 16.30 Uhr, 18.45 Uhr kleiner Imbiss, 19.30 Uhr Andacht, 20.15 Uhr Austausch mit Zeitzeugen

Von Bernhard Schmidtbauer