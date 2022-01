Rostock

Erneut haben am Montag in Rostock Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Über die genaue Teilnehmerzahl gibt es allerdings enorm unterschiedliche Auffassungen. Während die Polizei bei der größten Veranstaltung – es gab zudem vier kleinere Demos – von 4000 Teilnehmern berichtet, verkündete Demo-Anmelder Jens Kaufmann 20.000 Demonstranten. OZ-Redakteure, die vor Ort dabei waren, berichteten von ihrem Eindruck, dass die Demo mit ähnlich vielen Teilnehmern stattfand, wie in der Vorwoche. Damals wurden offiziell 6500 Demonstranten gemeldet.

Es sei zunächst einmal nicht ungewöhnlich, dass Polizei und Veranstalter von unterschiedlichen Zahlen ausgehen, sagte dazu eine Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock auf Nachfrage der OZ. Der Verlauf einer Demonstration sei immer auch ein dynamischer. „Zu Beginn sind die Teilnehmerzahlen meistens niedriger und nehmen dann zu“, so die Sprecherin. Deshalb beziehen sich die Polizeiangaben auch auf die Zahl in der Spitze.

So zählt die Polizei die Demonstranten

Natürlich seien die Zahlen dennoch Momentaufnahmen. Beamte vor Ort würden zu Beginn und während der Demonstration die Teilnehmer mehrmals zählen. Das muss man sich so vorstellen: „Die Kollegen haben jeweils einen bestimmten Block oder Abschnitt, in dem sie die Teilnehmerzahl ermitteln“, erklärte die Polizeisprecherin. Die sich ergebenden Werte würden dann zu einer Gesamtzahl addiert. Unterstützt werden die Beamten vor Ort bei der Zählung durch die Besatzung des eingesetzten Hubschraubers. „Das hat sich bewährt. Zudem spielen auch Erfahrungswerte eine Rolle“, so die Sprecherin.

Letztendlich könne es sich bei der offiziellen Teilnehmerzahl aber doch nur um einen Schätzwert handeln. „Wir stehen nicht vor Ort und zählen mit einem Klicker“, heißt es von der Polizei. Das sei auch nicht die Aufgabe. Bei der Einschätzung des Demonstrationsgeschehens gelte es zudem, die Geschwindigkeit des Zuges, die Abstände der Menschen untereinander sowie die örtlichen Gegebenheiten im Blick zu behalten. Auf einem engen Platz könne man beispielsweise einen ganzen anderen Eindruck von der Zahl der Demonstranten gewinnen, als auf einem weitläufigeren.

Erklärung des Veranstalters

Wie er zu der Zahl von 20.000 Teilnehmern komme, erläutert Jens Kaufmann so: „Sind vor zwei Wochen laut Medien 10.000 Menschen auf die Straße gegangen – Dauer eines entsprechenden Aufzug-Video-Livestreams 13 Minuten – so waren es am Montag 27 Minuten. Und die Straße am Strande ist eine vierspurige.“ Allein von der Grubenstraße bis zur Kanonsbergkreuzung seien es über 900 Meter. Nehme man dann den Kanonsberg hoch zum KTC, habe man weder Anfang noch das Ende des Aufzuges sehen können, so Kaufmann. Die Zahlen hätten „clevere Menschen über das Anschauen und Analysieren der Livestreams erarbeitet und in den Kanälen verbreitet“.

Von Marco Schwarz