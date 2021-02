Wer weiter Inspirationen für kindgerechte Beschäftigung braucht, kann sich an den Verein Charisma wenden. Er bietet während des Lockdowns als Ersatz für ausfallende Mutter-Kind-Kurse das Programm „Fun-Baby@home“ an. Eltern, deren Kind jünger als eineinhalb Jahre ist, können sich per Mail an zeglat@charismarostock.de, anmelden und erhalten dann kostenlos jede Woche Ideen zugeschickt.