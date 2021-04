Rostock: Ab Donnerstag gilt eine nächtliche Ausgangssperre

Rostock

In Rostock greift ab Donnerstag die Corona-Notbremse: Am Dienstag wurde in der Hansestadt zum dritten Mal hintereinander der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 100 überschritten. Damit treten automatisch mehrere verschärfte Corona-Beschränkungen in Kraft. So dürfen die Bürger ab Donnerstag zwischen 22 und 5 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund vor die Tür.

Ausnahmen gibt es nur für medizinische Notfälle, bestimmte Berufsgruppen, Betreuung von Angehörigen oder die Versorgung von Tieren. Individualsport, wie Joggen, ist bis 24 Uhr erlaubt – aber nicht auf Sportanlagen.

Auch tagsüber gelten weitere Einschränkungen: Die Außenanlagen des Rostocker Zoos dürfen nur noch mit vorherigem negativem Corona-Test besucht werden. Die Trestpflicht gilt auch für das Terminshopping in Baumärkten. Restaurants dürfen Außer-Haus-Verkauf nur noch bis 22 Uhr anbieten.

Rostock hatte am Sonntag erstmals die Marke von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern überschritten. Auch am Montag lag sie darüber. Am Dienstag stieg der Wert auf 104,7. Jetzt liegt in MV nur noch der Kreis Vorpommern-Rügen unter 100.

Von Axel Büssem