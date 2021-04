Rostock: Abiturientin Aleksandra träumt dreisprachig

Rostock

Schwarz ist ihre Farbe. Schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Schuhe. „Ich trage nur im Sommer farbige Blusen“, sagt Aleksandra Mashyka. Die 18-jährige Abiturientin aus Rostock lächelt und nippt an der Tasse mit Kamillentee und spricht mit einem sehr leichten Akzent. Aleksandra stammt aus der Ukraine, wurde in Kiew geboren und trägt ausnahmsweise mal ein knallig rotes Shirt.

Seit fast drei Jahren ist sie Stipendiatin der Start-Stiftung, die bundesweit Schüler unterstützt, die eingewandert oder Kind eines eingewanderten Elternteils sind. Das bedeutet konkret: Jeder Stipendiat erhält 1000 Euro Bildungsgeld pro Jahr und einen Laptop.

Seit dem Oktober des vergangenen Jahres ist Aleksandra Deutsche. Mit dem 18. Geburtstag musste sie sich zwischen ukrainischer und deutscher Staatsbürgerschaft entscheiden. Das deutsche Recht ließ keine zwei Staatsangehörigkeiten zu. „Da ich hier aufgewachsen bin und auch hier bleiben möchte, war die Entscheidung nicht schwer“, erzählt die junge Frau.

Deutsch, Ukrainisch, Russisch

Ihre Eltern kamen im Jahr 2004 aus der Ukraine nach Deutschland. Sie beherrscht drei Muttersprachen: Deutsch, Ukrainisch, Russisch. „Ich denke in Deutsch, in Träumen ist es oft ein Mix der drei Sprachen; und wenn ich gerade einen russischsprachigen Film geschaut habe, träume ich in Russisch.“ Zu Hause sprechen sie, die Eltern und die beiden jüngeren Geschwister, einen Sprachmix. Welche Sprache ist dabei am schönsten? „Alle haben ihre Vorzüge und ihre Nachteile“, sagt sie diplomatisch. Ihr deutsches Lieblingswort sei das Wörtchen „doch“. Ehrlich? „Doch, das ist so!“, sagt Aleksandra. „Doch“ im Sinne einer schnellen Erwiderung – das mag sie so an diesem Wort.

Stiftung schaut, wofür Geld ausgegeben wird

600 junge Leute aus 60 Herkunftsnationen erhalten derzeit das Start-Stipendium. „22 Stipendiaten, Schüler und Schülerinnen, kommen aus Mecklenburg-Vorpommern“, sagt die Start-Sprecherin Maria Lamping. Seit 2002 wurden 3000 junge Leute gefördert.

Die Nachweise, wofür das Geld ausgegeben wird, müssten für Prüfungen aufgehoben werden, berichtet Aleksandra. „Ich kaufe mir zum Beispiel Bücher oder für den Leistungskurs Kunst in der Schule Farben und Pinsel.“ Fantasy-Romane gehören zu ihren Favoriten. Oft liest sie die englischen Ausgaben, „weil die deutschen Ausgaben oft erst Monate später auf dem Markt sind.“

Soziales Engagement ist wichtig

Ihre Französisch-Lehrerin hatte sie 2018 auf die Möglichkeiten des Start-Stipendiums aufmerksam gemacht. Es gab ein Auswahlverfahren, bei dem unter anderem geprüft wurde, ob sich Aleksandra auch für andere engagiert. Tut sie. „Ich bin relativ gut in Mathe und helfe in diesem Fach anderen Schülern. Im Abi-Komitee versuche ich, den Abi-Ball zu planen – das wird wohl aber auch in diesem Jahr nicht so richtig etwas werden.“

Ihr Tutor (Klassenlehrer) Thomas Wulf vom Rostocker Erasmus-Gymnasium schätzt Aleksandra vor allem als angenehme Gesprächspartnerin, die sich nicht in den Vordergrund rücke, aber sich „immer positiv einmischt“. „Sie ist eine agile, leistungsstarke Schülerin mit frischem, progressiven Charakter“, fasst der Englisch-Lehrer zusammen. „Soziale Dinge sieht Aleksandra sehr klar – vielleicht liegt das unter anderem auch an ihrem kulturellen Hintergrund.“

Junge Leute vernetzen sich

Typisch für die Start-Stiftung ist, dass sie Stipendiaten Seminare und Workshops anbietet. Etwa um die Rhetorik zu schulen, die PC-Kenntnisse zu vertiefen oder um rassistische Strukturen zu erkennen. Mit anderen Stipendiaten aus Norddeutschland besuchte sie die Oper in Hamburg oder das Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Das Ganze hat dann den Effekt, dass sich junge Leute kennenlernen und Netzwerke ausbilden. „Das ist super, zum Beispiel fange ich voraussichtlich im Herbst mit meinem Jura-Studium in Greifswald an und kenne durch die Stiftung dort schon Leute – da fühle ich mich zu Beginn nicht so allein“, erläutert die Klavierspielerin, die gerade lernt, auf der Gitarre zu spielen.

Aktuelles Projekt: NS-Opfer unvergesslich machen

Bei einem aktuellen Projekt der Stiftung hat Aleksandra auch mitgemacht. Und zwar wollen die Stipendiaten rund 10 000 Namen von Opfern des Nationalsozialismus von analogen Karten in ein Onlinearchiv (Arolsen-Archiv) eintragen. Die internationale Sammlung enthält Hinweise zu rund 17,5 Millionen Opfern und Überlebenden des NS-Regimes und gehört zum Unesco-Weltdokumentenerbe. „Ich habe bislang geschätzt 30 Namen in das Archiv eingetragen.“ Mit Geburts- und Sterbedatum und die Namen der Angehörigen. „Für mich ist das eine wichtige Arbeit, denn auch ich möchte, dass die Namen der NS-Opfer leichter zugänglich und vor allem nicht vergessen werden.“

Von ihrem Zuhause im 5. Stock kann die Gymnasiastin auf den Rostocker Iga-Park schauen. Bald geht sie zum ersten Mal in ihrem Leben zu einer Wahl. Bislang war ihr das als unter 18-Jährige auf kommunaler Ebene verwehrt, weil sie ja noch nicht eine „richtige“ Deutsche war. „Der Oberbürgermeister von Rostock durfte gewählt werden, obwohl er Däne ist, ich durfte ihn aber noch nicht wählen – das ist seltsam“, denkt sie nach.

Aleksandra will sich für Gerechtigkeit einsetzen. „Ich möchte Jura studieren, weil ich ein Interesse am Recht habe: Was ist mein Recht? Was haben andere für Rechte?“, sagt sie. Die Abiturientin möchte am liebsten Richterin werden. Die schwarze Robe passt farblich schon mal zu ihr.

Start-Stiftung START ist das einzige bundesweite Stipendienprogramm für Schüler. Bewerben können sich junge Leute, die mindestens die 9. Klasse besuchen und noch mindestens drei Jahre zur Schule gehen (weiterführende und Berufsschulen eingeschlossen). Die Start-Stiftung mit Sitz in Frankfurt/Main ist eine Tochter der Hertie-Stiftung, die unter anderem von „Jugend debattiert“ bekannt ist. Info:www.start-stiftung.de

Von Klaus Amberger