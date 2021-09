Rostock

Gibt es in Rostock bald nicht mehr zwei große, sondern nur noch ein riesiges Krankenhaus? Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer MV, jedenfalls bringt eine Fusion des städtischen Südstadt-Klinikums mit der landeseigenen Uni-Medizin neu ins Gespräch. Der Chef der Mediziner in MV will so die anhaltenden Versorgungsprobleme in der größten Stadt des Landes lösen.

Statt sich Konkurrenz um Patienten, Personal und finanzielle Mittel zu machen, sollen beide Häuser unter ein Dach: „Ein Uni-Klinikum mit zwei Standorten – dem Campus Südstadt und dem Campus Schillingallee. Beide Häuser könnten sich dann noch besser spezialisieren. Zum Wohle der Patienten“ sagt Crusius.

Kommentar: Was das wirkliche Problem ist

Bessere Medizin für Rostock?

Die Uni-Medizin war zuletzt erneut in die Krise geraten: 41 führende Mediziner hatten einen Brandbrief an die Landesregierung geschrieben – weil Geld und Personal fehlen. Crusius will das mit der Fusion lösen. Denn das neue, vereinte Klinikum wäre ein echter Riese in der Medizin – mit zusammen mehr als 1600 Betten und mehr als 5000 Mitarbeitern.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Idee des Ärztekammerpräsidenten: Die Standorte sollen sich spezialisieren. „An beiden brauchen wir Innere Medizin, Orthopädie, Chirurgen.“ Aber: Es soll nur noch eine Kindermedizin und eine Frauenklinik geben, in der Kardiologie und auch der Onkologie könnten sich beide Standorte auf bestimmte Krankheitsbilder konzentrieren, zu echten Spitzenkliniken werden. „Das wäre vor allem für unsere Patienten wichtig“, so Crusius. Mehr Kapazitäten für die Aus- und Fortbildung von jungen Medizinern soll es dann auch geben.

OZ-Umfrage: Würden Sie eine Fusion der beiden Kliniken in Rostock begrüßen?

Geld für Rostocks Großprojekte?

Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Britta Pedersen/dpa

Neu ist die Idee einer Fusion nicht: Schon vor gut zehn Jahren war das ein Thema. Rostock war damals hoch verschuldet, wollte sich mit dem Verkauf – rund 80 Millionen Euro waren damals im Gespräch – auf einen Schlag entschulden. Auch heute braucht die Hansestadt wieder Geld: Die Corona-Krise trifft die Stadtkasse hart, Steuereinnahmen bleiben aus. Aber: Rostock will Investieren – 40 Millionen Euro für eine neue Eis- und Schwimmhalle, jeweils mehr als 50 Millionen Euro für ein neues Volkstheater und die Bundesgartenschau 2025, etliche Millionen für ein Archäologie-Museum.

Heute dürfte die Südstadt-Klinik deutlich mehr Geld für die Stadtkasse einbringen. Von bis zu 200 Millionen Euro ist hinter den Kulissen Rede. Dennoch kommt aus dem Rathaus eine Abfuhr. Vizeoberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) – er ist für Finanzen und auch die Klinik zuständig – sagt: „Eine Fusion ist kein Thema für die Verwaltungsspitze. Zwei starke Kliniken mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten sind das bessere Modell für die Region Rostock.“

Doch besser mit Greifswald?

Nach OZ-Informationen treibt sich Uni-Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) schon seit Monaten mit Fusionsgedanken um. Allerdings soll der Aufsichtsrat einen anderen Zusammenschluss bevorzugen – den zwischen den Uni-Kliniken in Greifswald und Rostock. Auch so könnten sich die Häuser besser spezialisieren, Geld beim Einkauf und auch in der Führungsspitze sparen. Vorbild: Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit den Kliniken in Kiel und Lübeck. Offiziell will sich Brodkorb noch nicht zu dem Crusius-Vorstoß äußern. Er wolle das erst im Aufsichtsrat abstimmen.

Von Andreas Meyer