Rostock

Sterile Wände, nüchterne Ausstattung, grelles Licht und unbequeme Stühle: Wer das Wartezimmer einer Arztpraxis betritt, möchte in der Regel nur eines: schnell wieder weg. Anders bei den Praxen, die Peggy Kastl (47) und ihr Team vom Rostocker Baustudio Kastl gestalten.

Deren Interior Design (englisch für Innenraumgestaltung) erzeugt eine so attraktive Atmosphäre, dass man beinahe einziehen möchte. Motto: Wohlfühlen bis der Arzt kommt. Sofalandschaft, anheimelnde Materialien, warme Farben, Kronleuchter – Wer hier Platz nimmt, wähnt sich in einem Wohnzimmer, ist weniger gestresst.

Anzeige

Peggy Kastl Quelle: Thomas Ulrich

Weitere OZ+ Artikel

„Ganz wichtig ist, was man nicht sieht: die Akustik“, sagt Peggy Kastl. Der Klang im Raum habe maßgeblichen Einfluss auf das Befinden. Stimme er, fühlten sich Patienten automatisch entspannter und seien mit Glück empfänglicher für die anschließende Behandlung.

Auf solch wohltuende Nebenwirkungen hat es die Innenarchitektin abgesehen. Nicht nur in Arztpraxen. Mit ihren zehn Mitarbeitern möbelt sie in Mecklenburg-Vorpommern und über die Landesgrenzen hinaus Hotels, Touristinfos, Firmengebäude und Privatwohnungen auf. Das hat ihr nicht nur Baupreise und gute Kritiken in Designmagazinen eingebracht, sondern auch jede Menge Kunden.

Designwelten für Modemacher und Urlauber

Momentan sind es besonders viele: Peggy Kastl und ihre Mitarbeiter kommen mit dem Entwerfen kaum nach. „Jetzt in der Corona-Krise wollen viele Projekte angehen, die sie zuvor auf die lange Bank geschoben haben.“ Die Liste laufender Projekte ist lang, die bereits erledigter Aufträge ebenfalls.

Im Foyer der Wiro in der Langen Straße, im Warnemünder Flagship-Store von Modedesignerin Beate Heymann, in der Augenklinik – überall in Rostock haben die Architekten des Baustudios ihre Handschrift hinterlassen. Mehr noch: Tausende Urlauber, die an der Ostsee die Ferien verbringen, wandeln durch ihre Designwelten.

Hingucker über den Dächern der Stadt

Abtauchen mit Warnowblick: So schön kann ein Bad sein. Quelle: Thomas Ulrich

Die Touristinfo in Baabe auf Rügen und die Kurverwaltung von Zingst haben die Architekten projektiert, die Hofsuiten in Waren/ Müritz und das Warnemünder Hotel Ringelnatz auch.

Manch spektakulärer Hingucker entzieht sich jedoch den Blicken der Öffentlichkeit. Zum Beispiel eine 300 Quadratmeter große Penthousewohnung im Rostocker Stadthafen. Dabei trumpft die mit Extras auf, die sich sehen lassen könnten: weitläufige Wohnräume, XL-Terrasse und ein Bad mit Wanne am Panoramafenster. Was fehlt, sind Wände im klassischen Sinn. Stattdessen werden viele Räume durch Möbel definiert.

Schöner Wohnen in Rostock: Diese Penthouse-Wohnung ist ein Hingucker

Gleich, ob Privatperson oder öffentliche Hand: Bauherr und Planer müssen eine Einheit bilden, damit etwas Schönes entsteht, sagt Peggy Kastl. „Ich muss ein Gefühl für denjenigen entwickeln, für den ich das Projekt mache, ihn erfassen.“ Dabei lerne sie die Träume und die Frustrationsgrenzen ihres Auftraggebers kennen.

Ein Händchen für schwierige Patienten

„Ich sehe mich als Dienstleisterin und will mich nicht auf Biegen und Brechen selbst verwirklichen“, erklärt sie. Bausünden versuche sie aber zu verhindern. Meist funktioniert die Planung reibungslos. Falls nicht, hilft Einfühlungsvermögen. Peggy Kastl weiß, wie man mit schwierigen Patienten umgeht. Schließlich ist die gebürtige Schwerinerin gelernte Krankenschwester.

Weil dieser Beruf sie nicht ausfüllte, hat sie umgesattelt und Innenarchitektur studiert. Doch Peggy Kastl wollte buchstäblich höher hinaus – und machte einen Abschluss in Hochbau-Architektur. Inzwischen arbeitet sie für Kunden bundesweit.

Fotostrecke: Die schönsten Projekte des Baustudios Kastl

Zur Galerie Attraktive Architektur: Die schönsten Projekte des Rostocker Baustudios Kastl

Aktuell hat Peggy Kastl eine besonders anspruchsvolle Auftraggeberin: sich selbst. Sie baue gerade, verrät Kastl. Das Problem: „Man möchte so viel, wenn man weiß, was alles möglich ist“, gesteht sie und lacht, „Die Kunst ist, Dinge wegzulassen, und das ist manchmal nicht so leicht.“

Lesen Sie auch:

Von pompös bis ruinos: Diese 10 Gutshäuser in MV stehen zum Verkauf – OZ - Ostsee-Zeitung

Die Reduktion aufs Wesentliche – sie zeichnet die von Peggy Kastl entworfenen Räume aus. Schnickschnack und Schnörkel, die nur um ihrer selbst willen eingesetzt werden, sind nicht ihr Ding. „Ich mag eine reduzierte Formensprache. Ein klarer Raum ist Erholung. Gestaltung ist dann gut, wenn sie funktioniert und die Bedürfnisse der Menschen befriedigt, die den Raum nutzen.“ Bestenfalls gingen Ästhetik und Funktion Hand in Hand.

Kleine Tricks mit großer Wirkung

Die Touristeninformation im Ostseebad Baabe: Für den eigenwilligen, verwinkelten Baukörper mit seinen schwer nutzbaren Funktionsbereichen entwickelten die Innenarchitekten ein Konzept aus weichen, wellenartigen Bauformen. Damit konnte der dringend benötigte Raum harmonisch definiert werden, um den unterschiedlichen Funktionen gerecht zu werden. Quelle: Alexander Rudolph

Zwar gebe es kein Patentrezept für ansprechende Innenraumgestaltung, wohl aber ein paar Tricks, mit denen auch Laien große Wirkung erzielen könnten, sagt Kastl. Bei kleinen Räumen rät sie zu Rundem. „Organische Formen und Elemente mit Bögen oder Schwüngen sparen Platz und harmonisieren den Raum.“

Die Architektin zieht, wo es geht, natürliche Materialen Kunststoffen vor. „Ich mag Authentizität. Holz altert, lebt mit seinen Bewohnern, setzt Patina an. Das ist charmanter als Perfektion, die sich nie ändert.“ Das A und O der Innenarchitektur seien Farben, weil sie Orientierung schaffen, und das Lichtdesign. Licht könne Akzente setzen, wahlweise Weite oder Gemütlichkeit, Wärme oder Kühle erzeugen.

Echte Lichtblicke, die vermisse sie, wenn sie die meisten Neubauten in der Hansestadt ansieht, sagt Peggy Kastl. „Die Siegerentwürfe vieler Wettbewerbe sind zu angepasst, zu beliebig. „Die Häuser könnten überall stehen. Rostock darf mutiger sein. Es hat eine eigene Architektursprache verdient. Denn Bauen ist ein kultureller Beitrag und sollte nicht einfach nur bewältigt werden.“

Von Antje Bernstein