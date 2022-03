Im Mai geht mit der „Arosasena“ das klimafreundlichste Kreuzfahrtschiff auf den Flüssen Europas auf Reisen. Doch damit nicht genug: Die Rostocker Reederei will in den kommenden Jahren verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen. Wie die Pläne aussehen und was sich an Bord aller Arosa-Schiffe ab 2023 ändern soll.