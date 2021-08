Weil die Brücke der Bundesstraße 103 über die Autobahn 19 an der Anschlussstelle Laage massive Schäden aufweist, musste sie am 29. Juli voll gesperrt werden. Umleitungen werden in den nächsten Tagen ausgeschildert. Das müssen Autofahrer und Besucher des ebenfalls betroffenen Impfzentrums am Flughafen Laage beachten.