Der Weihnachtsmann bringt am 24. Dezember Geschenke, ein Bäcker aus Rostock bringt Heiligabend und Silvester Frühstücksbrötchen, Lebkuchen, Stollen und Torten nach Hause. Silvester liefert er Kunden Berliner bis an die Tür. Wie Sie schon jetzt bestellen können und was das kostet – hier die Infos