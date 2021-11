Kein grünes Licht vom Bau- und Planungsausschuss der Rostocker Bürgerschaft für die geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Bramow. Wie es jetzt um die Pläne steht.

Rostock: Bauausschuss lehnt Bau der Klärschlammanlage in Bramow ab

Genehmigungsverfahren - Rostock: Bauausschuss lehnt Bau der Klärschlammanlage in Bramow ab

Genehmigungsverfahren - Rostock: Bauausschuss lehnt Bau der Klärschlammanlage in Bramow ab