Rostock

Es wird Mozart geben, es wird Schubert geben, es werden Opernarien gesungen und Jazzmusik interpretiert. Das Benefizkonzert von fünf jungen Musikern aus Rostock am Freitag, 20. November, wird keine Live-Zuschauer erleben, dafür aber wohl hoffentlich ein um so größeres Publikum auf den digitalen Kanälen.

Drei südkoreanische, zwei deutsche Musiker

Das Spektrum der Sängerin So Yeon Yang (27) aus Südkorea, der Bratschistin Anna Furmanowicz (29) aus Hannover, des Posaunisten Sungsoo Kim (31) aus Südkorea, der Schlagzeugerin Theresia Seifert (26) aus Cottbus und des Pianisten Gihoon Yoon (26) aus Südkorea umfasst klassische bis moderne Musik.

Die fünf Talente, die alle an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT) studieren, werden sich solo präsentieren, in Kleingruppen als auch zum Finale samt Überraschung im Ensemble.

Konzert via Stream im Netz live miterleben

Das Konzert beginnt am 20. November um 19.30 Uhr im Katharinensaal der HMT in Rostock. Zu sehen und zu hören ist es über den HMT-Live-Stream und über ostsee-zeitung.de

Musikstudenten im Corona-Jahr mit je 2000 Euro gefördert

Damit sagen die fünf Musiker aus Deutschland und Südkorea Dankeschön für die Förderung im auch für Studenten schwierigen Corona-Jahr 2020. Die Rostocker Rotarier haben die Talente mit 10 000 Euro unterstützt in diesem Jahr – jeder Student hat ein Stipendium von 2000 Euro erhalten. Dieser Corona-Hilfsfonds wird gekoppelt mit der Unterstützung des musikpädagogischen Frühförderprojekts „ Musikali“ von Rotariern und HMT.

Seit 2008 läuft das Musikali-Projekt in Zusammenarbeit mit dem HMT-Professor Stephan Imorde. Bisher wurde jedes Jahr ein Stipendiat aus den Sparten Musik oder Schauspiel im Wechsel gefördert. Dann gab es ein Benefizkonzert mit einem bereits etablierten Künstler. 2019 waren das der aus Paris stammende Violinist Michael Barenboim (35), der in Berlin lebt und an der Rostocker HMT studiert hat, gemeinsam mit seiner Frau, der Pianistin Natalia Pegarkova-Barenboim und der Rostocker Stipendiatin aus dem Fach Schauspiel, Cosima Fischlein.

Spenden Spenden für das Projekt „ Musikali“ bitte an die Rotary-Hilfe Horizonte e.V. mit der IBAN: DE53 1309 0000 0001 3261 47. Spenden sollten bis zum 18. Dezember 2020 auf diesem Konto eingehen.

2019 kam Michael Barenboim nach Rostock

Musikali-Initiator Stephan Imorde erinnert sich an einen brechend vollen Saal, beste Stimmung und einen unvergesslichen Abend. So ist das in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich. Imorde findet es aber enorm wichtig, dass die jungen Musiker Auftrittsgelegenheiten bekommen. Auch wenn die Konzerte dann „nur“ live gestreamt und im Netz angeschaut und angehört werden können.

Er sagt: „Die Hochschulöffentlichkeit ist ja weiter zugelassen, aber von außen darf niemand ins Gebäude hinein, sodass wir keine üblichen Konzerte veranstalten können. Wir möchten aber alles dafür tun, die Konzerte nicht absagen zu müssen, weil das die Moral der Studenten zerstört, wenn sie nicht mehr auftreten, zu den Menschen spielen können. Die jungen Künstler brauchen die Bühne. Nichts ist wichtiger als der Ernstfall.“

Und so werde der zwar ohne anwesende Gesichter von Zuschauern, dafür mit roten Lämpchen und Mikros geprobt. Studio-Atmosphäre mit einem Hauch Live über Streamingdienste. Imorde: „Wichtig ist, dass die Hochschule nicht wieder verstummt.“ Da sei die Hilfe der Rotarier ungemein wertvoll. Der Rotarier-Weltpräsident Holger Knaack werde zu dem Benefizkonzert am 20. November ein Grußwort sprechen, bevor die Instrumente erklingen.

Musikali wurde 2008 von Rostocker Rotariern ins Leben gerufen

Das Projekt Musikali wurde 2008 von den drei Rostocker Rotary Clubs Rostock, Rostock-Horizonte und Warnemünde ins Leben gerufen. Dabei geht es nicht nur um die Förderung der Studenten, sondern vor allem um frühkindliche Musikerziehung.

Seit elf Jahren unterrichten HMT-Studenten an Rostocker Kindertagesstätten und fördern sozial benachteiligte Kinder. Ulrich Naschold, Präsident des Rotary Clubs Rostock Horizonte, sagt: „Auf diese Weise vermitteln die Studenten den Kindern nicht nur spielerisch den Umgang mit Musik und Instrumenten, sondern helfen ihnen, Selbstbewusstsein zu entwickeln, soziale Kompetenzen aufzubauen und gewaltfrei zu kommunizieren.“

Musikstudenten gehen an Rostocker Kindertagesstätten

Dabei wurden immer wieder musikalische Talente entdeckt. Finanziert wird das Projekt aus Spendengeldern. Bei den Benefizkonzerten der vergangenen Jahre kamen stets rund 10 000 Euro zusammen. Damit werden die Honorare der Studenten, die in die Kitas gehen, mitfinanziert.

Die Rostocker Rotary Clubs erhoffen sich wieder ein hohes Spendenaufkommen für „ Musikali. Das Spendenkonto wird während der Veranstaltung eingeblendet. Moderiert wird der Abend von Stephan Imorde, der auch Leiter der young academy Rostock ist.

Von Michael Meyer