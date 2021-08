Rostock

Grimmige dreinblickende Kerle in Lederkutten, tätowierte Rockerbräute auf schweren Maschinen: Über Biker sind allerhand Klischees im Umlauf. Die Streetfighter-Rostock-Biker lassen sich nicht in Schubladen stecken. „Wir laufen zwar in Schwarz rum, sind aber liebe Jungs“, sagt der Vereinsvorsitzende Stefan Bär und lacht. Zum Beweis geben er und seine Kumpels Vollgas und drehen buchstäblich durch für den guten Zweck – beim „Ostseebrennen“.

Der Name ist Programm: Bei dem Event lassen die Streetfighter bei angezogener Vorderbremse die Reifen ihrer Motorräder durchdrehen – mal auf Asphalt, mal im Planschbecken – und begeistern mit den so erzeugten Burnouts ihr Publikum. Am bevorstehenden Wochenende geht’s wieder rund: Dann findet vom 27. bis 29. August das fünfte „Ostseebrennen“ in Wendfeld bei Sanitz statt. Drei Tage lang gibt’s auf dem Gelände zwischen Stock-Car-Arena und Biker-Scheune Action, Party und Livekonzerte. Das abgefahrene Spektakel soll Spuren hinterlassen – nicht nur durch Reifenabrieb auf der Piste. „Was an Geld dabei zusammenkommt, wollen wir für Kinder spenden“, erklärt Stefan Bär.

Harte Kerle mit Herz für Kinder

Sich für die Jüngsten starkzumachen, liegt dem Biker-Chef am Herzen. Stefan Bär ist Gründungsmitglied des Rostocker Charity Clubs. „So hab’ ich in den vergangenen Jahren immer wieder mitbekommen, dass nicht nur rund um Welt, sondern auch in unserer Region viele Kinder in Not sind.“ Ihnen wollte er helfen – und rannte mit dem Anliegen bei seinen Biker-Kumpels offene Türen ein. Gemeinsam haben sie 2016 das „Ostseebrennen“ ins Leben gerufen. Bei der Veranstaltung haben sie bislang gut 6000 Euro eingefahren. Geld, das hauptsächlich dem Schülermediatoren-Camp Neu Sammit zugutekommt, bei dem Kinder zu Streitschlichtern ausgebildet werden. „Unser Ziel ist es, die Kosten für das Projekt irgendwann komplett zu übernehmen“, verdeutlicht Bär.

Die Chancen, dass das schon mit dem kommenden Wochenende glückt, stehen gut: Die Streetfighter haben kürzlich vom Gesundheitsamt des Landkreises Rostock die Genehmigung erhalten, 2500 Besucher am „Ostseebrennen“ teilnehmen zu lassen. „Die werden auch kommen“, ist Bär überzeugt. „Die Entzugserscheinungen, was Feierei angeht, ist enorm groß bei den Leuten.“ Die Streetfighter haben das passende Gegenmittel: Binnen drei Wochen haben sie ein Programm auf die Beine gestellt, das sich gewaschen hat. DJs und Livebands heizen der Feiermeute ein, Biker kommen aber auch abseits der Bühne ins Schwitzen: Wenn sie nicht gerade mit ihren Motorrädern Burnouts hinlegen, messen sie sich bei Wettbewerben wie Tauziehen, Bierkrugstemmen oder Fassweitwurf.

Burnout Wenn Biker heiß auf Burnouts sind, dann geht’s dabei nicht um Erschöpfung, im Gegenteil. Burnouts sind Tricks mit dem Motorrad. Dabei werden die Vorderbremse und die Kupplung gezogen und das Gas gegeben. Lässt der Biker die Kupplung dann langsam los, dreht das Hinterrad durch, raucht und das Motorradheck beschreibt einen Kreis.

Von der Schweiz an die Ostsee

Wer lieber eine Runde dreht und Lust auf Ostsee, Fischbrötchen und Mopedfahren hat, kommt am Samstag auf seine Kosten: Um 14 Uhr brechen die Biker zur Ausfahrt auf, die unter anderem nach Barth, Ahrenshoop und Ribnitz-Damgarten führt. Eine kleine Strecke verglichen mit der, die ein „Ostseebrennen“-Teilnehmer mit seiner Maschine abknattert. „Er fährt von Zürich in der Schweiz zu uns, weil er unbedingt mit dabei sein möchte“, freut sich Stefan Bär. Soviel Einsatz ist ganz nach dem Geschmack der Streetfighter, die sich selbst „Freunde des gepflegten Wahnsinns auf zwei Rädern“ nennen. Man muss aber nicht zwingend Biker sein, um zum „Ostseebrennen“ zu kommen. Das Drei-Tages-Event soll allen Spaß machen. Und viel Geld für den guten Zweck einbringen. Weitere Infos unter: www.rostocker-charity-club.de und www.ostseebrennen.de .

Von Antje Bernstein