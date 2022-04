Rostock: Bund und MV planen schwimmendes LNG-Terminal in der Ostsee

Rostock/Schwerin

Die Entscheidung könnte noch in dieser Woche fallen: Nach OZ-Informationen will die Bundesregierung noch in diesem Jahr drei neue, schwimmende LNG-Terminals in Betrieb nehmen – eines davon wohl vor Rostock. Das Ziel: So schnell wie möglich unabhängig werden von russischen Gas-Lieferungen.

Das Schweriner Wirtschaftsministerium bestätigt, dass es zu dem Thema seit Wochen intensive Gespräche zwischen Bund, Land, dem Rostocker Hafen und auch möglichen Betreibern eines neuen Terminals an der Ostsee gäbe. Was noch fehlt: Der Segen von Bundesminister Robert Habeck (Grüne).

„Möglich in Rostock und Lubmin“

Hintergrund: Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte die Bundesregierung angekündigt, Deutschlands Gasbedarf so schnell wie möglich aus anderen Quellen decken zu wollen – aus Katar zum Beispiel. Dafür wollte der Bund drei neue LNG-Terminals bauen – allesamt an der Nordsee. Doch Branchen-Experten halten das nicht für ausreichend, forderten weitere LNG-Importhäfen. Und auch MV intervenierte – offenbar mit Erfolg.

„LNG-Terminals, ob zunächst als schwimmende Einheiten oder als feste Einrichtungen sind nicht nur an der Nordsee, sondern auch an der Ostsee in Deutschland erforderlich“, sagt Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) jetzt der OZ. Der große Vorteil des Ostens sei eine schnelle Anbindung an bestehende Pipelines: „Dies ist sowohl in Rostock als auch in Lubmin möglich.“ Auch CDU-Chef Friedrich Merz hatte zuletzt die Bundesregierung offiziell aufgefordert, LNG-Terminals in der Ostsee zu prüfen.

Neue Terminals zunächst auf See

Weil der Bau neuer Terminals an Land Jahre dauern wird, hat der Bund bereits Ende März angekündigt, zunächst drei schwimmende Terminals – sogenannte „Floating LNG Storage Units“ – beschaffen zu wollen. Eines wird nach OZ-Informationen vor Wilhelmshaven zum Einsatz kommen, ein weiteres wohl vor Rostock. Bei den „Storage Units“ handelt es sich oftmals um umgebaute LNG-Tanker, die vor den Küsten ankern und als „Umladestation“ fungieren.

Sie nehmen LNG von „normalen“ Tankern auf, das Flüssiggas wird an Bord wieder in den gasförmigen Zustand verwandelt und an Land gebracht – entweder vom Schiff selbst oder provisorischen Pipelines. Vor Rostock käme beispielsweise die Tiefwasser-Reede direkt vor Warnemünde als Ankerplatz für das schwimmende Terminal infrage. Vier Häfen bundesweit sind für die drei Schiffe im Rennen, entscheiden will der Bund in den nächsten Tagen. Mit an Bord sind die Energie-Großkonzerne RWE und Uniper.

Terminal bald auch an Land?

Nach OZ-Informationen soll das schwimmende Terminal aber auch in Rostock nur eine Übergangslösung sein: Im Seehafen gibt es bereits eine Genehmigung für ein kleines Terminal. Die damaligen Investoren – ein belgisch-russisches Konsortium – gaben die Pläne aber auf. Doch das Wirtschaftsministerium will die Pläne neu beleben – sogar größer als bisher geplant: „Wir sind mit der Bundesregierung und potenziellen Betreibern schon länger in Gesprächen, um entsprechende Ansiedlungen an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns realisieren zu können“, so Wirtschaftsminister Meyer. Er und Habeck kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten in der Landesregierung von Schleswig-Holstein.

Aus Hafen-Kreisen heißt es, der Energieriese EnBW – Eigentümer des Rostocker Steinkohlekraftwerks – sei ein möglicher Betreiber für das neue Terminal an Land. EnBW ist auch am Gasnetz-Betreiber Ontras beteiligt. Dessen Pipelines enden nur wenige Kilometer vom Seehafen entfernt. Auch die Reederei Stena sei interessiert, an dem Projekt mitzuarbeiten. Das bestätigte das Unternehmen selbst der OZ.

