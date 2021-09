Rostock

Kaum ist die Tür des Lokals geöffnet, muss Juliane Schaber in der Küche zeigen, was sie auf der Pfanne hat. Denn das, was sie brutzelt, ist heiß begehrt. In Rostocks Szeneviertel, der KTV, kocht sie für alle, die Fastfood ohne Gewissensbisse lieben.

Im ehemaligen Holy-Pizza-Laden in der Wismarschen Straße hat die Rostockerin gerade ihr Restaurant „Küche des Friedens“ eröffnet. Der Gastraum ist kaum größer als ein Wohnzimmer, die Zahl der Tische überschaubar. Kein Problem, denn was die Speisekarte bietet, gibt’s quasi auf die Hand: vegane Snacks wie Vöner – Döner aus Sojaschnetzel –, Burger und Bowls. Das Angebot kommt an, nicht nur bei Veganern.

„Der Ansturm ist der Wahnsinn“

Am Tresen nimmt Florian Müller, besser bekannt als Dragqueen Roxy, im Akkord Bestellungen auf. Zur Mittagszeit brummt der Laden. „Der Ansturm ist der Wahnsinn“, sagt Dirk Schaber. Mit dem Lokal haben seine Frau und er offenbar den Geschmacksnerv vieler Rostocker und Rostockerinnen getroffen.

Besonders auf die Spezialität des Hauses sind die Gäste scharf: Der Vöner ist der absolute Bestseller. „Er macht gut 70 Prozent unseres Umsatzes aus.“ Doch mit ihrer neusten Kreation hat Juliane Schabers schon den nächsten heißen Kandidaten für den Titel Kundenliebling parat: die Mac-’n’-Cheese-Balls – die vegane Version von Makkaroni mit Käse, zu Bällchen geformt und frittiert. „Die sind saulecker“, schwärmt Dirk Schaber und wie zum Beweis ordert eine Kundin die Teilchen als Burgervariante, getoppt mit Preiselbeersoße. Zum Essen gibt’s familiäre Wohlfühlatmosphäre: Gute-Laune-Musik mischt sich mit dem Brutzeln aus der Küche.

Name „Küche des Friedens“ ist Programm

„Küche des Friedens“ – der Name ist Programm: „Wir legen Wert auf den respektvollen Umgang miteinander“, sagt Dirk Schaber. Sexismus, Rassismus und jede andere Form der Diskriminierung haben Hausverbot. Das Lokal bezeichnet sich zudem als antispeziesistisch. Heißt: Der Mensch wird nicht als anderen Lebewesen überlegene Art, sondern als ihnen gleichgestellt angesehen. Deshalb stehen weder Gerichte mit Fleisch und Fisch noch mit Eiern oder Milchprodukten auf der Speisekarte. Auch privat verzichten die Betreiber auf tierische Lebensmittel. „Wir leben seit 2014 vegan“, sagt Dirk Schaber.

Juliane Schaber bereitet eine Caesar-Bowl zu. Quelle: Ove Arscholl

Vöner und Donuts auf Bestellung

Dass Fastfood-Fans auch ohne Fleisch keine Abstriche beim Geschmack machen müssen, hat die „Küche des Friedens“ bereits bewiesen. Das Restaurant ist zwar brandneu. Mit ihren Leckereien ist Juliane Schaber aber längst in aller Munde: Bei Festivals und Events wie dem Rostocker Christopher Street Day hat sie sich bereits eine große Fangemeinde erkocht. Damit selbst Couchpotatos ihren Appetit auf veganes Fastfood stillen können, haben die Schabers Süßes und Herzhaftes zu ihnen nach Hause geliefert. Ein Service, der aktuell ruht, demnächst aber wieder Fahrt aufnehmen soll, wie Dirk Schaber ankündigt.

Der süße Zahn wird immer sonntags im Restaurant mit Donuts gefüttert. Dann ist die Vitrine gefüllt mit Teigkringeln in Sorten wie Peanut-Fudge oder Himbeere-Pistazie. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht. „Sie finden reißenden Absatz“, freut sich Dirk Schaber. Wer leer ausgeht, kann sein Glück donnerstags im Eiscafé Veis versuchen, wenn dort die „Küche des Friedens“-Küchlein angeboten werden.

Zuletzt war Juliane Schaber als selbständige Verkaufstrainerin und Mediatorin tätig, nun ist sie hauptberuflich Vermittlerin des guten Geschmacks: Mit dem Schnellrestaurant hat sie sich einen lang gehegten Traum erfüllt, nach anderthalb Jahren Suche nach der passende Gewerbeimmobilie.

Bäcker aus der Nachbarschaft liefern Buns und Brot

Der jetzige Standort ist für die Schabers in doppelter Hinsicht ein Glückstreffer: Die Vegan-Community in der KTV ist groß und verheißt viel Laufkundschaft – erst recht, wenn das neue Semester angebrochen und die Studierenden in die Stadt zurückgekehrt sind. Auch einige der Zutatenlieferanten sind fußläufig erreichbar. Drei Schritte vom Restaurant entfernt backt die Bäckerei Kentzler die Burger-Buns, die in der „Küche des Friedens“ mit hausgemachten Patties belegt werden. Auf der anderen Straßenseite im orientalischen Lebensmittelladen kaufen die Lokalbetreiber Fladenbrote für die Vöner ein.

Barkraft Roxy (l.) reicht Paul Jurisch vegane „Mac-’n’-Cheeze-Balls“. Quelle: Ove Arscholl

Frische ist Juliane Schaber wichtig: Ihre Speisen bereitet sie à la minute zu. Salamander und Mikrowelle zum Aufwärmen? „Sowas gibt’s bei uns nicht“, betont Dirk Schaber. Die Kundschaft weiß das offenbar zu schätzen und nimmt gern ein Minütchen Wartezeit extra in Kauf. Um sie künftig noch schneller bedienen zu können, will sich das „Küche des Friedens“-Team, das momentan aus den Schabers, Roxy und Geschäftsführerin Luise Thiele besteht, verstärken. „Wir suchen noch Leute“, sagt Dirk Schaber.

Speisekarte: Immer wieder Neues

Zulegen wollen die Gastronomen auch bei der Speisekarte. „Es kommen stetig neue Gerichte hinzu“, verspricht Schaber. Die Rezepte dafür, meist Eigenkreationen seiner Frau, liegen bereits fertig in der Schublade und sollen peu à peu gezückt werden. Das Ziel: Die „Küche des Friedens“ soll Rostocks heißeste Adresse für alle werden, die Appetit auf Fastfood ohne Gewissensbisse haben.

Von Antje Bernstein