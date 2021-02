Rostock: Busse und Straßenbahnen trotz Schneefall unterwegs

Rostock

Lieber das Auto stehen lassen: Die Menschen in Rostock sollten wegen der starken Schneefälle am Mittwoch lieber auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. „Bei uns läuft im großen und ganzen alles“, sagt Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Wegen Staus hätten die Busse am Morgen allerdings Verspätungen gehabt. Das hänge damit zusammen, dass die Straßen unterschiedlich geräumt seien und alle Verkehrsteilnehmer wegen der Witterungsbedingungen generell langsamer führen als sonst. „Das hat sich aber wieder aufgelöst, weil der Berufsverkehr durch ist“, sagt die RSAG-Sprecherin. Die Straßenbahnlinien fahren alle planmäßig, der Schneepflug hatte bereits in den frühen Morgenstunden die Gleise beräumt. Allerdings habe die Haltestelle Brückenweg zwischenzeitlich nicht angefahren werden können, weil dort nach Angaben von Beate Langner Lastwagen stecken geblieben seien.

Verspätungen bei Rebus

Aktuell kann es im nördlichen Verkehrsgebiet der rebus Regionalbus Rostock GmbH aufgrund der winterlichen Wetterlage zu Verspätungen kommen. Besonders betroffen ist der Bereich Rostock, Bad Doberan, Kühlungsborn und Rerik.

Verletzte nach Glätteunfällen in der Rostocker Notaufnahme

Schneefall und glatte Straßen haben in Mecklenburg-Vorpommern für Unfälle am Mittwoch morgen gesorgt. Das macht sich auch an der Universitätsmedizin Rostock bemerkbar. „Wir haben deutlich mehr Patienten als gewöhnlich bei uns. Viele Patienten in unserer chirurgischen Notaufnahme kommen mit Verstauchungen und Knochenbrüchen zu uns, weil sie vor der Haustür, auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen ausgeglitten sind“, erklärt Prof. Dr. Thomas Mittlmeier, Direktor der Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Sein Team ist weiterhin auf steigende Patientenzahlen vorbereitet. Auch Menschen mit Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen durch Rodelunfälle werden in der Unimedizin behandelt.

Zahlreiche Unfälle im ganzen Land

Im Verkehr ist es in Rostock bislang bei Blechschäden geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei. Aber er fange ja auch jetzt erst richtig an. Eine genau Anzahl der Unfälle nannte der Sprecher nicht.

Ein Autofahrer ist im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei Glätte mit seinem Wagen gegen ein Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neu Tellin und Schmarsow unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr vermutlich zu schnell über die glatte Fahrbahn und war darüber hinaus alkoholisiert. Bei der Kollision wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Identität des Mannes ist bislang unklar. Sein Auto war nicht für den Straßenverkehr zugelassen und wurde komplett zerstört.

Die Polizei Neubrandenburg berichtete hingegen von keinerlei Glätteunfällen im beginnenden Berufsverkehr. Momentan sei alles noch ruhig, sagte ein Sprecher. Die Straßen seien trotz des Wetters aber schon sehr gut geräumt.

Wetterdienst kündigt weiter Schnee an

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) müssen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin auf Schnee einstellen. Vor allem an der Küste zwischen Rügen und der Lübecker Bucht sollte es dichte Schneefälle geben. Die Meteorologen rechneten mit zwischen fünf und zehn Zentimetern Neuschnee. Hinzu soll es Temperaturen zwischen minus sechs und minus zwei Grad geben.

In der Nacht zum Donnerstag wird es demnach wechselnd bis stark bewölkt. An der Ostsee gibt es Schneeschauer. Die Temperaturen sinken auf minus zwölf Grad im südlichen Vorpommern. An der See wird es etwas wärmer mit minus vier Grad.

Von OZ/dpa