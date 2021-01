Rostock

Wenn frisch aufgebrühter Kaffee seinen betörenden Duft entfaltet, ist Sandy Wellnitz (31) in seinem Element. Für den Rostocker ist Kaffee mehr als ein Heißgetränk, das man so nebenbei wegschlürft. Er genießt jeden einzelnen Schluck.

Mehr noch: Er zelebriert bereits die Zubereitung. Damit Arabica und Co. ihren Geschmack voll entfalten, wiegt Sandy Wellnitz gemahlene Bohnen aufs Gramm genau ab und kitzelt mit Aeropress, Siebträgermaschine oder im Handfilterverfahren Aromen, wie Milchschokolade, Blaubeere oder Karamell, aus den Pulvern. „Ich bin totaler Kaffee-Nerd“, sagt er und lacht.

Kaffee bewusst genießen

Seine Leidenschaft will Sandy Wellnitz mit anderen teilen. Deshalb wagt er, was jetzt im Corona-Lockdown wohl den wenigsten in den Sinn käme: Er eröffnet ein Café. In Rostocks Multi-Kulti-Kiez, der KTV.

Dort, wo sich Barnstorfer Weg und Ottostraße treffen, will der Jungunternehmer Kaffeekultur erlebbar machen. „Ich möchte die Leute daran erinnern, dass Kaffee mehr sein kann als die bittere, schwarze Brühe, die man sich morgens zwischen Tür und Angel reinzieht, um wach zu werden. Kaffee ist ein Genussmittel und sollte auch bewusst genossen werden“, sagt Wellnitz.

Aeropress, Hario, Chemex, Siebträgermaschine und Co.: Mit verschiedensten Kaffeebereitern kitzelt Sandy Wellnitz Aromen aus Kaffees. Quelle: Antje Bernstein

Statt dem Einheitsgeschmack von Supermarkt-Kaffee will er seinen Gästen besonderen Gaumenkitzel bieten. Deshalb kommt in seinem Café nur Erlesenes in die Tasse: nachhaltige, sortenreine Kaffees, die bis zur Plantage rückverfolgbar sind, auf der sie angebaut wurden. Sandy Wellnitz bezieht sie von The Barn.

Die Berliner Rösterei zählt zu den besten bundesweit. Gerade ist eine heiß ersehnte Bohnenlieferung aus der Hauptstadt in Rostock eingetroffen. Vorerst verkostet Sandy Wellnitz sie jedoch allein. Sein Café wird er erst in der ersten Februarwoche eröffnen – zunächst corona-konform nur mit To-go-Angebot. Eigentlich wollte er schon am 10. Januar die Ladentür für Gäste aufschließen. „Dann kam der verschärfte Lockdown.“ Die Verzögerung nutzt er für Bauarbeiten.

Lichtblick für das ehemalige Schreibeck

Seit September hat Sandy Wellnitz zusammen mit Freunden das ehemalige Schreibeck rundum erneuert. Lange standen die Räume leer. Bis Künstler sie kreativ füllten und so zum Lichtblick im ersten Lockdown machten: Im Frühjahr 2020 hatte ein Künstlerkollektiv den Laden in die temporäre Pop-up-Galerie „Besser als nichts“ verwandelt und es Kunstfans ermöglicht, auch in Pandemie-Zeiten Malereien, Grafiken, Installationen und Performances zu erleben.

Nach der Finissage im September löste Sandy Wellnitz die Kulturschaffenden als Mieter ab und erfüllte sich damit einen langgehegten Traum. Schon vor vier Jahren habe er mit der Arbeit an seinem Business-Plan begonnen. Was fehlte, war die passende Immobilie. Die hat er im Barnstorfer Weg gefunden.

Ein bisschen müssen sich Kaffeekenner noch gedulden: Sein Café im ehemaligen Schreibeck will Sandy Wellnitz im Februar eröffnen – zunächst corona-konform mit To-go-Kaffees. Quelle: Antje Bernstein

Um sich als Café-Betreiber selbstständig zu machen, hat Sandy Wellnitz seinen bisherigen Job an den Nagel gehängt. Bis Ende 2020 arbeitete der gelernte Tourismuskaufmann als Teamleiter im Verkauf für die Rostocker Kreuzfahrt-Rederei Aida. „Neun Jahre waren genug. Ich wusste immer, dass ich irgendwann mein eigenes Ding machen will.“ Dafür ist ihm keine Anstrengung zu viel: Binnen weniger Monate hat er das runtergekommene Schreibeck in ein Schmuckstück verwandelt.

Binnen weniger Monate hat Sandy Wellnitz mit Unterstützung seiner Frau und Freunde das ehemalige Geschäft in ein Café verwandelt. Es bietet 17 Sitzplätze und soll im Sommer um eine Außengastronomie erweitert werden. Aktuell laufen innen noch die letzten Umbauarbeiten und es wird eingerichtet. Quelle: Antje Bernstein

Wohlfühlatmosphäre trifft auch Industriestil

Metrofliesen, Holztische, Rohr-Regale: In Wellnitz’ Café mischt sich Industrial Design mit anheimelnder Wohlfühlatmosphäre. Auch das Werk von Sandy Wellnitz’ Frau. Die ist eigentlich Lehrerin, hat aber auch ein Händchen für Inneneinrichtung. Sie ist auch der Grund, weshalb es Sandy Wellnitz vor neun Jahren von Usedom nach Rostock zog. Seither lebt das Paar in der KTV, nur einen Katzensprung vom neuen Café entfernt.

Deshalb hat Wellnitz jetzt schon vor der Eröffnung Stammkundschaft: Freunde aus der Nachbarschaft dürfen seine Kaffees testen. Um ihnen Vollmundiges einzuschenken, hat der Neu-Gastronom in Kaffeebereiter investiert, die Kult bei Kennern sind: Auf der Brew-Bar reihen sich Aeropress, Hario und Chemex auf. Passanten bleibt der Blick darauf jedoch vorerst verborgen. Die Schaufenster sind mit Papier abgeklebt. Einblicke gewährt der Chef dafür online: Auf seinem Instagram-Kanal @ktvgefluester postet er Baustellenbilder und weckt so die Neugier seiner künftigen Kunden.

Süße Happen zum Kaffee-Erlebnis

Ein Geheimnis macht Sandy Wellnitz auch aus einer Leckerei, die er Gästen zum Kaffee servieren möchte. So viel sei verraten: Es ist eine Spezialität, die er vor einigen Jahren im Griechenland-Urlaub entdeckt hat und die wohl nirgends sonst in Rostock zu haben ist. Durch verschiedene Füllungen und Toppings sei die Süßigkeit eine köstliche und abwechslungsreiche Alternative zu klassischem Kuchen, schwärmt Sandy Wellnitz.

Die süßen Happen werden sich im Namen des neuen KTV-Café wiederfinden. Der passionierte Kaffeenerd ist schon ganz heiß darauf, diesen preiszugeben und seinen Gästen zu zeigen, dass Kaffee viel mehr sein kann als die bittere schwarze Brühe, die man sich morgens zwischen Tür und Angel reinzieht.

Von Antje Bernstein