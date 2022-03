Rostock

„Ich war der erste, der bey der Anlaendung unserer Leute die Insul mit seinen Fueßen betrat.“ Carl Friedrich Behrens schrieb diese Zeilen in seinem Buch „Der wohlversuchte Sued-Laender, das ist: ausführliche Reisebeschreibung um die Welt“. In dem 1738 in Leipzig erschienen Werk erfahren die Leser unter anderem, dass der 1701 in Rostock geborene Seefahrer der erste Europäer und somit erste Weiße war, der die Insel betrat, die die Bewohner Rapa Nui nannten. Carl Friedrich Behrens machte die Bekanntschaft mit ihnen vor exakt 300 Jahren – am 1. Ostertag 1722. Das Eiland trägt seitdem den Namen Osterinsel.

Rostocker nimmt an Suche nach Australien teil

Carl Friedrich Behrens entstammte einer alten Schifferfamilie und so zog es den Spross früh zur See. Der Rostocker lebte die folgenden Jahre in Lübeck, Königsberg und Danzig. Er kam kurzzeitig nach Hause zurück, doch kaum in der Heimat, wollte Behrens schon wieder der Enge entfliehen. Nach einer Odyssee durch mehrere Länder kam Behrens schließlich ins niederländische Texel. Sein Glück: Zu diesem Zeitpunkt bereitete Admiral Jacob Roggeveen im Auftrag der Westindischen Handelscompagnie eine Expedition ins sogenannte Südmeer vor. Ziel war es, Australien zu finden und dort Niederlassungen der Westindischen Handelscompagnie zu gründen. Am 1. August 1721 startete die Expedition mit Carl Friedrich Behrens mit insgesamt drei Schiffen.

Skorbut fordert viele Opfer

„Das ist ein auffälliges Phänomen“, ordnet Dr. Frederic Theis, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsverbundes „Karten-Meere“ am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven, den Zeitpunkt der Reise ein. Die Auffälligkeit bezieht er nicht nur auf das allgemein große Interesse an derartigen Expeditionen. Nicht umsonst habe sich das 1705 in Leipzig erschienene Buch „Neue Ost-Indische Reise“ von Christoph Langhanß gut verkauft. Theis blickt weiter zurück: Fast genau 200 Jahre zuvor, am 27. April 1521, war der Portugiese Ferdinand Magellan aufgebrochen, um den westlichen Seeweg nach Indien zu finden. Diese Expedition hatte den letzten Beweis dafür erbracht, dass die Erde eine Kugel ist. Also konnte Admiral Jacob Roggeveen mit seinen Mannen mit diesem Wissen aufbrechen – es ging über die Biskaya und die Kanarischen Inseln ums Kap Horn herum in den Stillen Ozean bis zu den Juan-Fernandez-Inseln. Dort pausierte die Expedition für drei Wochen. Aber nicht nur bei Magellans Reise, sondern auch der mit Carl Friedrich Behrens war Skorbut ein großes Problem. Diese Vitamin-Mangelkrankheit forderte viele Opfer.

Ostern wird Rapa Nui entdeckt – die Osterinsel

Endlich ging es weiter, Jacob Roggeveen wollte endlich das Südland finden. Aber es kam alles anders. Am 7. April 1722, eben dem 1. Ostertag, entdeckte die Mannschaft Rapa Nui, die Osterinsel. Aus den Behrensschen Reisebeschreibungen geht hervor, dass er etwa vom „Geschrei“ der Einheimischen, von den Götzenbildern am Strand und den Tätowierungen der Menschen beeindruckt gewesen sei. Behrens hatte allem Anschein Zeit genug, das alles intensiv zu studieren. Der Grund laut Theis: Zwar gehörten Deutsche vielen Expeditionen an, doch sie waren nie Teil der Mannschaft. Auch Carl Friedrich Behrens nicht – der Rostocker war als Kommandant der Wachmannschaft angeheuert worden.

Australien bleibt unerreicht

Was er und die anderen Expeditionsteilnehmer nicht wissen konnten: Mit der Entdeckung der Osterinsel war der Höhepunkt erreicht. Die Weiterreise mit Ziel Australien wurde eine Aneinanderreihung von Katastrophen: Eines der Schiffe ging verloren, viele Männer starben an Skorbut. Statt in Australien anzukommen, landete die Expedition schließlich in Batavia, dem heutigen Jakarta, auf Neu Guinea.

Rückkehr als Gefangener

Niederlassungen der Westindischen Handelscompagnie konnte Admiral Jacob Roggeveen dort indes nicht gründen – es war Einflussgebiet der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Diese ließ alle Expeditionsmitglieder festsetzen. Allerdings konnten sie sich frei in Batavia bewegen. Carl Friedrich Behrens nutzte es für ausführliche Studien von Land und Leuten. Statt nach Australien zu kommen, kehrten Roggeveen und seine Mannschaft als Gefangene am 11. Juni 1723 zurück nach Texel.

Australien könnte heute ganz anders aussehen

Wissenschaftler Theis kann sich gut vorstellen, dass die Niederländer „der australischen Geschichte eine ganz andere Wendung gegeben hätten“. Er ergänzt: „50 Jahre später machten die Briten den Sack zu.“ Und Carl Friedrich Behrens? Das heimische Rostock war ihm noch immer zu klein, wenn auch sein Fernweh gestillt war. Er zog ins reiche Nürnberg. Dort wurde Carl Friedrich Behrens Nachbar seines Jugendfreundes Adam Krämer und starb dort um 1750.

