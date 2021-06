Er spielt Schlagzeug in der Band von Clueso, ist aber auch Singer-Songwriter: Tim Neuhaus. Was der Drummer als Sänger drauf hat, wird er am Wochenende in Rostock zeigen. Im Zirkus-Zelt spielt er aber keine eigenen Songs, sondern covert Hits von den Foo Fighters, Björk und Radiohead. Hier gibt es die Tickets.