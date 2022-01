Die Corona-Demo in Rostock mit rund 3000 Teilnehmern ist am Montag völlig aus dem Ruder gelaufen. Es gab mehrere verletzte Polizisten, Wasserwerfer fuhren auf. Rostocks Polizeichef Achim Segebarth erklärt, warum jetzt Hunderte Demonstranten mit Bußgeldern rechnen müssen.

Elf Festnahmen, Böller auf Polizisten: Die Bilanz der eskalierten Corona-Demo in Rostock

Proteste am Montag

