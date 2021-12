Die Hansestadt Rostock war sieben Tage in Folge in der Corona-Warnstufe Rot. Damit gelten ab Donnerstag die Regeln der Warnstufe Rot Plus. Auch der Warnemünder Weihnachtsmarkt muss schließen, ebenso wie Kinos und Schwimmbäder. Was sich noch alles ändert und was geöffnet bleibt.