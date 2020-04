Rostock: Corona wirft Hansestadt finanziell um Jahre zurück

Sandro Mühlbauer (28) ist aus Überzeugung Sicherheitsfachmann in Stralsund, doch aktuell muss er bei seiner Arbeit viel einstecken. Mit der OZ spricht er darüber, wie er sich für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen stark macht, wie die Leute ihn deswegen beleidigen – und was er sich in der Krise eigentlich wünscht.