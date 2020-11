Rostock

Das Coronavirus ist jetzt auch in den Flüchtlingsunterkünften der Hansestadt angekommen. Ende Oktober gab es den ersten Infizierten in Langenort. „Wir haben dort bereits vor Monaten die dritte Etage zur Quarantäne-Etage erklärt. Alle Infizierten sowie die Kontaktpersonen ersten Grades wurden dort untergebracht und dürfen die Etage während der Quarantäne nicht verlassen“, erklärt Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke).

Die Hansestadt hätte zudem entschieden, die Bewohner der Unterkünfte aufgrund der gemeinschaftlich genutzten Sanitär- und Küchenräume eher mehr zu testen als normal und richte sich dabei nach den Standards des Robert-Koch-Institutes ( RKI).

„Nach einwöchiger Quarantäne der ersten infizierten Person wurden die weiteren Kontakte getestet – am Ende gab es in der Unterkunft Langenort noch vier weitere Fälle“, so Bockhahn. Dass die negativ getesteten Personen nun weiterhin Räume gemeinsam nutzen, sei nach Ansicht des Senators deshalb nicht problematisch.

Geringere Auslastung lässt Abstände zu

Positiv sei, dass die Auslastung der beiden Unterkünfte in der Hansestadt derzeit bei rund 50 Prozent liege – so könne Platz geschaffen werden. „Es ist aber natürlich argumentativ schwer auszuhalten, dass in diesen Tagen im Einzelhandel jedem Kunden zehn Quadratmeter zustehen, jedem Geflüchteten aber nur sechs Quadratmeter“, so Bockhahn. Das sei aber nicht Schuld der Hansestadt. „Das Land macht die Vorgaben zur Unterbringung, die wir dann so umzusetzen haben.“

Betreiber sorgen für Schutz der Mitarbeiter

In der Unterkunft Satower Straße sei bis jetzt nur eine Corona-Infektion vorgekommen. „Alle Kontaktpersonen sind negativ getestet – auch die Kinder“, sagt Bockhahn. Die Unterkunft besteht aus mehreren Häusern und ermögliche so eine gute Einhaltung der Quarantäne. Zudem gelte in der Einrichtung derzeit ein Betretungsverbot für alle, die nicht dort untergebracht sind oder arbeiten.

Generell habe die Stadt bereits beim Auftreten der ersten Welle mit den Betreibern beider Einrichtungen gesprochen und an Hygienekonzepten gearbeitet. „Und wir haben sie ausdrücklich beauftragt, aktiv mit den Geflüchteten darüber zu sprechen, wie diese sich schützen können“, so Bockhahn. Auch die Ausstattung und der Schutz der Mitarbeiter seien Aufgabe der Betreiber, „die sich da aber vorbildlich verhalten“.

Wie Bockhahn noch erklärt, will sich die Stadt jetzt „genau anschauen, welche Bewohner aufgrund extremer Risiken“ anders untergebracht werden könnten als in den Gemeinschaftsunterkünften. Das hatte zuletzt auch die Organisation „ Rostock hilft“ gefordert, die eine entsprechende Petition zur dezentralen Unterbringung der Geflüchteten startete. Laut des Senators sei das aber allenfalls eine „temporäre Lösung“.

Von Claudia Labude-Gericke