Rostock

„There’s a Party“ lautet einer der bekanntesten Hits von DJ Bobo und die Party soll diesen Sommer in Rostock steigen: Der Schweizer Musiker geht mit fulminanter Bühnenshow auf Tour und kommt auch in die Hansestadt. In der Stadthalle will er ein Konzert geben und sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern.

Die schlechte Nachricht: Fans müssen sich gedulden. Der Termin in Rostock ist erst am 8. Juni 2023. Die Tickets für das Bobo-Konzert gibt es aber bereits jetzt. Der Vorverkauf startet am Freitag, 16. April 2021. Dann sind die Karten online auf www.djbobo.ch und www.eventim.de erhältlich. Ab dem 20. April 2021 gibt’s die Tickets dann auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Auf das Konzert einstimmen können sich Fans – mit Bobos neuem Album „Greatest Hits - New Versions“ und via TV: Ab 20. April ist DJ Bobo in der Vox-Show „Sing meinen Song“ zu sehen.

Von Antje Bernstein