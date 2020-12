An den Weihnachtsfeiertagen wollen viele Menschen in MV ihre Angehörigen auch in den Pflegeheimen treffen. Wegen der Corona-Pandemie ist dies jedoch nur eingeschränkt möglich. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat sich daher etwas Ungewöhnliches ausgedacht und mehrere Holzhütten in Rostocker Heimen aufgestellt.