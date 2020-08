Rostock

Vor sieben Monaten wurde zum ersten Mal eine Corona-Infektion in Deutschland bestätigt. Seitdem hat das Virus das Leben der Menschen verändert. Die Bilder der Demonstrationen vom Wochenende in Berlin, der Versuch einiger Demonstranten, über das Westportal in das Reichstagsgebäude vorzudringen, haben viele OZ-Leser zu einer persönlichen Lagebeschreibung veranlasst. Die Kommentare richten den Blick auf den Alltag der Leser mit dem Virus, offenbaren aber auch Kritik an aktuell getroffenen Entscheidungen der Landesregierung, wie etwa dem erhöhten Bußgeld für Maskenverweigerer.

Hierzu schreibt Martin Schmidt: „Selbst der SPD-Epidemiologe Karl Lauterbach sagt doch schon, dass sich das Infektionsgeschehen auf ein deutlich jüngeres Durchschnittsalter gesenkt hat. Immer häufiger verlaufen die Infektionen mit geringen oder gar keinen Symptomen. Schwere Verläufe oder Hospitalisierung sind seltener geworden. In MV haben wir zudem kaum noch Fälle. Wo ist hier die Angemessenheit, die Bußgelder zu erhöhen?“ Seine Kritik packt Helmut Augustyniak in die folgenden Worte. „Lässt sich die Bevölkerung nicht disziplinieren, weil die Einsicht in die Maßnahmen fehlt, dann wird das Bußgeld erhöht. Das verstehen die Leute.“

„Reichsflaggen vor dem Reichstag – das ist an Armseligkeit nicht zu überbieten“

Zudem thematisieren die Leser das von der Landesregierung offenbar deutlich überschätzte Risiko, dass Urlauber aus anderen Bundesländern das Virus einschleppten. Das zeigen zumindest neue Zahlen der Gesundheitsbehörden von Mecklenburg-Vorpommern. Benedikt Liesegang meint diesbezüglich: „Natürlich. Diese Grenzschließung für Tagesbesucher gehört in die Reihe grober Unsinn. Von den unschönen Begleiterscheinungen in bester Stasi-Manier dabei ganz zu schweigen.“

Zu den Anti-Corona-Protesten in Berlin notiert Matthias Bahls: „Jeder, der sich am Samstag dort aufgehalten hat, hat sich schön von der rechten Ecke benutzen lassen. Und was ein Wunder, sie bemerken es immer noch nicht. Reichsflaggen vor dem Reichstag ist an Armseligkeit nicht zu überbieten.“ Karina Pinnowa hält dagegen: „Es waren mehrere Demos angemeldet. Und die Demo vor dem Reichstag war keine Corona-Demo.“

„Unsere Mütter, Väter, Omas und Opas würden Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um uns zu schützen“

Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ sich zuletzt mit den Worten zitieren: „Das Virus ist eine demokratische Zumutung.“ Michael Stockhaus meint dazu: „Ist nun mal so. Ich werde mich darauf einstellen. Ärzte-Konzert wird halt verschoben, die Reise in den Süden auch. Ich habe trotzdem täglich meine liebe Frau bei mir, kann joggen, ans Meer, einkaufen. Sky, Netflix, Prime gucken oder lesen. Mein Leben ist geil, auch mit Pandemie und Maske.“ Roy Radtke daraufhin: „Meins auch. Ich habe aber einen Kumpel, der ist Chef einer Security-Firma, und der hat zurzeit kein geiles Leben. Fast alle Aufträge sind weggebrochen und er kämpft tagtäglich ums Überleben – für seine Angestellten und für sich.“

Albrecht Mauthe formuliert sein Fazit als Appell, welchen er vor allem an die junge Generation und ihren Umgang mit dem Virus richtet: „Wenn die Situation umgekehrt wäre, wenn Covid-19 nicht bei den Älteren, sondern überwiegend bei unserer und der nächsten Generation tödlich verlaufen würde, dann könntet ihr euch darauf verlassen, dass unsere Mütter, Väter, Omas und Opas Himmel und Hölle in Bewegung setzen würden, um uns zu schützen. Sie würden ohne mit der Wimper zu zucken einen Fetzen Stoff im Gesicht für uns tragen. Sie würden keine ‚wissenschaftlichen Fakten‘ von Verschwörungstheoretikern und Youtube-Spezialisten als Entschuldigung vorschieben. Jetzt aber, wo wir und die Jüngeren gefragt sind, macht ihr das Nichttragen einer Maske zum Freiheitssymbol. Ihr geht auf Demos und Partys, weigert euch, Masken zu tragen, glaubt, ihr seid Rebellen. Wenn man seine persönliche Freiheit und die Demonstrationsfreiheit über das öffentliche Interesse an der Gesundheit von Tausenden (vor allem älteren) Menschen stellt, dann ist man kein Rebell. Dann ist man egoistisch und unsolidarisch.“

