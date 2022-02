Diese Neueröffnung könnte Liebhabern schneller Küche schmecken: Neben dem Vapiano, vis-a-vis des Rostocker Rathauses, will ein neues Lokal Gäste bald mit frisch zubereitetem Essen überzeugen. Die Chefin verspricht beste Zutaten: Bowls, Salat, Currys, Suppen und Smoothies sollen gesund und gut für die Umwelt sein. Alle Infos zu Speisekarte und Öffnungszeiten.

