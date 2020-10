Rostock

Das Skelett steht: 23 Meter hoch, 185 Tonnen schwer. Im Gewerbegebiet beim Rostocker Stadtteil Toitenwinkel, 800 Meter von der Autobahn entfernt, werden gerade die ersten riesigen Fassaden-Elemente für Deutschlands größte automatisierte Container-Lagerhalle verschraubt. Am Donnerstag ist Richtfest für das neun Stock hohe Bauwerk. Zum Vergleich: Der Leuchtturm in Warnemünde ist 37 Meter hoch.

Dass der „Lager-Wolkenkratzer“ Gestalt annimmt, freut insbesondere den Bauherren Peter Suhrbier. Denn der Inhaber der bekannten Möbelspedition „Die 3 Umzüge“ hatte eigentlich mit der Einweihung der Halle Anfang dieses Jahres gerechnet. Für die Verzögerung hat er eine Erklärung: „Durch die enorme Höhe haben sich andere statische Verhaltensweisen ergeben, die vorher nicht zu überblicken waren. Die statischen Berechnungen mussten mehrfach geändert werden, damit die Halle den Belastungen standhält.“ Für diese Halle würden andere Anforderungen gestellt als etwa für eine Kartoffellagerhalle.

Computergesteuerter Kran

Konzipiert ist der Bau für 200 Container. Sieben Container können übereinander gestapelt werden – mit Hilfe eines computergesteuerten und 30 Tonnen schweren Krans, der nach dem Prinzip der sogenannten chaotischen Lagerung die „Blechbüchsen“ verteilt. „Mehr als sieben übereinander lässt die Statik der Container nicht zu“, erläutet der 64-jährige Unternehmer.

Der Rohbau aus der Vogelperspektive. Im Hintergrund die Wohnblöcke von Rostock-Toitenwinkel. Quelle: Lutz Borchers

Es ist nicht die erste Containerlagerhalle in Deutschland. Etwas mehr als ein Dutzend gibt es bundesweit. Aber die meisten seien nur drei Stockwerke hoch, sagt Suhrbier. 2,3 Millionen Euro investiert er in den Bau, dessen Vorteil in der Effezienz der Einlagerung besteht: „Weil das Aus- und Einladen im Lager wegfallen – alles bleibt im Container.“ Deshalb muss in der Halle ein konstantes Klima herrschen und die Luftfeuchtigkeit unter 60 Prozent liegen. „Ansonsten wäre der Inhalt schnell kaputt, weil im Freien die Container ‚schwitzen‘.“

Gelagert wird (fast) alles

Was soll künftig in dem Gebäude mit einer Grundfläche von 30 mal 28 Meter gelagert werden? Zum Beispiel Archive von Behörden, Hausrat und alle Sorten von Möbel, Versicherungsschäden, Nachlässe oder Materialvorräte von kleinen und mittleren Unternehmen, die keine Lagerkapazitäten haben. Außer Sprengstoffe, Brennbares und Ähnliches verstaut Suhrbier fast alles, auch Oldtimer oder Antiquitäten. Gerade weil es sich oft auch um sensible oder wertvolle Inhalte handele, wird das Haus rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst überwacht.

30 Kubikmeter fasst ein Container. Eine Zwei- bis Dreizimmerwohnung passe da hinein, weiß der Fachmann, der seit gut drei Jahrzehnten im Geschäft und Spezialist für Umzüge von der Einraumwohnung bis hin zu Krankenhäusern oder Behörden ist. Seit etwa zehn Jahren verfügt er bereits über ein kleines Containerlager. An Standorten in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt er rund 120 Leute. Für die neue XXL-Lagerhalle hat Suhrbier extra eine Firma gegründet, die Container Safe GmbH. Hier sollen weitere Arbeitsplätze entstehen.

Eröffnung 2021

Die zwei Meter hohe Richtkrone hängt nun am Skelett. Doch wann geht die Halle in Betrieb? „Als nächstes wird von einer Spezialfirma der Betonfußboden gegossen – er muss extrem gerade sein, damit sich die Container nicht in der Höhe berühren“, sagt der Rostocker. Für das Einlesen der Software für den Kran, der auf einer 30 Meter langen Schiene unterm Dach montiert wird, plant Suhrbier mehrere Wochen ein. „Ich rechne mit der Eröffnung der Halle im ersten Quartal des kommenden Jahres.“

Für die Zeit danach hat der Geschäftsführer indes schon frische Ideen. „In Stralsund und Wismar denke ich über weitere Container-Lagerhallen nach“, sagt er. Und aus dem bisherigen altgedienten Betriebsräumen in Rostock, neben der neuen Halle, werden ein sogenanntes Self-Storage-Lager und eine Auktionshalle.

