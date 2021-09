Rostock

Der Graf hat einen Hang zum Personal. Schon seit einiger Zeit steigt er der Kammerzofe seiner Gattin, Susanna, nach. Und Figaro, deren Bräutigam, ist insgesamt gesehen in dieser unangenehmen Angelegenheit keine wirkliche Hilfe. Es sind die Frauen, die das von Männern angerichtete Desaster am Ende untereinander regeln und den Männern eine lehrreiche Ohrfeige verpassen.

Mehr lässt sich eigentlich nicht erzählen, denn die ganze Opern-Handlung ist so verrückt und verwirrend, dass selbst die Protagonisten auf der Bühne manchmal nicht mehr durchsehen. Das ist Mozart. Und sein Librettist Lorenzo da Ponte schrieb den italienischen Text der Oper 1786 auf Grundlage des Stücks „Der verrückte Tag“ von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais als eine saftige Komödie, die kurz nach ihrer Premiere verboten wurde.

Mozarts Oper ist Revolution mit Witz und Köpfchen

Denn es geht hier nicht nur um Liebe und Eifersucht, sondern um den Eros als gesellschaftszersetzende Kraft. Die klamaukige Komödie, als Opera Buffa von Mozart neu und entschärft auf die Bühne gebracht, kann aber bis heute nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um eine höchst anarchische Gesellschaftssprengladung handelt. Unter Einsatz von Verstellung, Intrigen und Verwechslung gewinnen hier die Dienstboten und rechtlosen Frauen. 1786 spürte man schon das Beben der kommenden Umbrüche. „Die Hochzeit des Figaro“ war und ist Revolution mit Witz und Köpfchen.

Regisseur Rainer Holzapfel hat auf seine Bühne vor allem Türen gestellt, die kreuz und quer stehen, jede Menge Aus- und Eingänge, Fluchtwege, Verstecke und Schlüssellöcher, hinter denen die Protagonisten mitlauschen und neue Intrigen spinnen. Räume sind überflüssig. Um die Türen geht es. Auch als Projektionsfläche für die eifersüchtigen Albträume des hechelnden Grafen, die Partie traumhaft besetzt mit Maximilian Krummen, eine Mischung aus Hipster und Poltergraf. Das Dienstmädchen Susanna, gespielt und gesungen von Lena Langenbacher, frisch im Ensemble – was für ein grandioses Debüt! - versucht, sich der Zudringlichkeiten ihres Chefs zu erwehren. Und da sind wir mittendrin im Hashtag „Me too“.

Das Recht der ersten Nacht

Der Opernchor demonstriert, im bizarren Stonewash-Demonstranten-Look, (Kostüme: Lisa Brzonkalla) für die Rechte der Frauen, der Graf grinst in die Selfi-Kameras. Denn er wird gefeiert als ein Pionier, weil er selbst das „Recht der ersten Nacht“ abgeschafft hat - Grafen kriegen die Zofen vor der ersten Nacht mit dem Ehemann. Hintenrum fordert er es jetzt ein, weil er sich in Susanna verguckt hat.

Seine Gattin, Gräfin Almaviva, überführt ihn schließlich höchstpersönlich. Natalija Cantrak durchlebt in dieser Rolle überzeugend die Gefühlspalette von der verletzten Ehefrau bis zur rachsüchtigen Furie. Ebenso wie Christian Henneberg als Figaro, der im Wirrwarr der von ihm selbst inszenierten Intrigen seiner Braut Susanna, als es darauf ankommt, nicht vertraut.

Solisten singen waghalsige Partien mit Spielfreude

Alle Solisten, und derer gibt es ziemlich viele in dieser Oper, sangen die oft waghalsigen Partien mit seltener Spielfreude. Präzise in ihren Charakteren, jede und jeder überzeugend besetzt. Viele kleine Partien, besonders die des Cherubino (Katarzyna Wlodarczyk) versprechen Großes. Die Bühne vibrierte. Vor allem durch die über allem liegende subversive Verführungskraft der Mozart-Musik. Strahlend und klangprächtig aus dem Orchestergraben unter der Leitung von Martin Hannus, durchschlagskräftig in den Steigerungen, ebenso verschnattert wie elegisch, nahmen die Norddeutschen Philharmoniker den großen Bogen auf, von dem rebellischen Gestus der Ouvertüre, unzähliger liebesverzweifelter Arien bis zu dem schon im Laufe des 3. Aktes anschwellenden Finale: „Endlich sind wir alle im Glück vereint“, alles ist gestanden, entschuldigt, geklärt.

Dennoch stehen final alle einzeln. Nur zögerlich reichen sich die Paare die Hände. Nichts ist mehr, wie es war, nach so einem verrückten Tag, der nach 3 Stunden 15 in diesem Theater flugs vorüber war. Das Publikum feierte den fulminanten Opernabend mit endlosem Applaus, Bravos und Getrampel.

