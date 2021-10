Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sieht die Hansestadt gern als Digitalisierungsvorreiter. Doch ein aktuelles bundesweites Städteranking, das Smart-City-Ranking 2021, verortet die „Smile City“ an der Ostsee nur im Mittelfeld. Im Vergleich von deutschlandweit 403 Städten mit mehr als 30 000 Einwohnern landet die Hansestadt auf Platz 181. Damit ist Rostock gegenüber dem Vorjahr sogar um 34 Plätze abgerutscht.

Rostock habe sich zwar beim Digitalisierungsgrad von 12 auf knapp 18 Prozent verbessert. „Andere Städte haben aber die Herausforderungen der Corona-Pandemie besser genutzt, um sich digitaler und nachhaltiger aufzustellen“, sagte die Digitalexpertin Lucia Wright von der Haselhorst Associates GmbH, einer Beratungsagentur für Kommunen.

Greifswald mit Platz 87 Spitzenreiter in MV beim Ranking

Die Kommunalberater, die mit Experten der TU Darmstadt zusammenarbeiten, verglichen für das Ranking zehn Bereiche, darunter die Digitalisierung der Infrastruktur, bei der Bildung, Verwaltung oder auch Wirtschaftsförderung. Nachholbedarf gibt es in allen Städten. Selbst die Spitzenreiter München und Hamburg kommen auf einen Digitalisierungsrad von nur etwa 48 Prozent. Besser als Rostock schneiden in MV Greifswald (Platz 87) und Neubrandenburg (Platz 145) ab. Hinter Rostock landen Wismar (249), Schwerin (282) und Stralsund (362).

Protest von Rostocks OB Madsen gegen das Ergebnis des Rankings? Fehlanzeige. „Die Ergebnisse der Studie sprechen mir aus der Seele, denn sie bestätigen genau die Eindrücke aus unserer bisherigen Bestandsaufnahme“, sagt Madsen. „Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Bei Hardware, Software und Mindset.“

Madsen: „Herausforderung, die nur mit Bund und Land gelingt“

Wo liegen die Knackpunkte? Bei der Bewertung der digitalen Strategien der Städte liegt Rostock mit 63 Prozent noch relativ gut im Rennen. „Rostock hat das Konzept ‚Smile City‘. Das ist wirklich toll“, sagt Wright. Allerdings hapert es noch bei der Umsetzung, so dass die Stadt nur im Mittelfeld landet. Bemängelt wird unter anderem das unzureichende Glasfasernetz in der Stadt.

Digitalisierung geht Bürgern zu langsam Die Digitalisierung am eigenen Wohnort geht der Mehrheit der Deutschen zu langsam. Mehr als vier von fünf (86 Prozent) fordern von ihrer Stadtverwaltung, die Digitalisierung mit mehr Nachdruck zu verfolgen. Das geht aus einer repräsentativen Meinungsumfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor. 2020 wünschten sich 78 Prozent mehr Engagement und Tempo bei der Digitalisierung ihrer Stadt oder Gemeinde, 2019 waren es 69 Prozent. Drei von fünf Befragten (62 Prozent) stufen ihren Wohnort sogar als digital rückständig ein.

Madsen: „Eine Herausforderung, die nur mit Unterstützung von Bund und Land gelingt.“ Andere Kommunen sind laut Ranking zudem in Bereichen wie KI-basierte Lernplattformen, Medienentwicklungspläne sowie bei der Digitalisierung von Verwaltung und Verkehrsinfrastruktur besser aufgestellt. Für das Ranking werteten die Kommunalexperten amtliche Statistiken und digitale Angebote der Kommunen aus.

Hamburg und München punkten mit Glasfasernetz

Was machen die bundesweiten Spitzenreiter München und Hamburg nun besser? Ein paar Daten zum Vergleich: Hamburg kommt bei der digitalen Infrastruktur aufgrund des hervorragend ausgebauten Glasfasernetzes auf 92 Prozent, Rostock auf zwei Prozent. Auch bei der digitalbasierten Mobilität (Beispiel Handyparken, E-Mobilität) liegt Hamburg mit 35 Prozent weit vor Rostock mit 23 Prozent. Im Bereich digitalisierte Angebote für Touristen erreicht Hamburg 35 Prozent, Rostock fünf.

Greifswald katapultierte sich innerhalb eines Jahres von Platz 134 in das obere Fünftel. Die Corona-Pandemie habe für einen enormen Schub gesorgt, erklärt Stadtchef Stefan Fassbinder den Sprung nach vorn. Im vergangenen Jahr entstanden digitale Plattformen für Einzelhandel und Gastronomie. Digitale Lernkonzepte an Schulen und Uni? „Nicht mehr wegzudenken“, so Fassbinder. Als weitere Beispiele nennt er die Onlineterminvorgabe für Behördengänge oder auch den Umbau der alten Mensa zu einem digitalen Innovationszentrum.

Kommunalverband: Nachholbedarf in der Verwaltung

Der Städte- und Gemeindetag MV sieht vor allem Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Verwaltung. „Das liegt vor allem daran, dass wir noch immer keine Landesstrategie haben“, sagt der Verwaltungsexperte des kommunalen Spitzenverbandes, Arp Fittschen. Das 2017 verabschiedete Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet den Bund, die Länder und die Gemeinden bis Ende des Jahres 2022 insgesamt 575 Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.

Experten gehen davon aus, dass das nicht zu schaffen ist. Beim Grad der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen erreicht Rostock 15 Prozent. Zum Vergleich: Hamburg liegt bei 36, Greifswald bei 28 Prozent. Auch bei den Themen E-Tickets und digitalbasierter Tarifverbund über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg gibt es Nachholbedarf in MV. „Dieses Problem können die Kommunen nur gemeinsam mit dem Land lösen“, so Fittschen.

Das Konzept „Smart City“ sieht die Digitalisierung als Grundlage für eine nachhaltige und intelligente Stadtentwicklung. Ohne Digitalisierung seien nachhaltige und klimafreundliche Konzepte in Verkehr, Mobilität oder Energie nicht mehr denkbar, so Expertin Lucia Wright. Digitale Angebote machen Kommunen zudem widerstandsfähiger – in neudeutsch: resilienter – gegen Krisen wie Corona.

