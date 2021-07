City-, Frauen- und Firmen-Lauf locken jährlich tausende Teilnehmende an und zählen zu den größten Lauf-Veranstaltungen in MV. Ob die beliebten Rostocker Events in diesem Jahr stattfinden können und wenn ja, wie, war bislang unklar. Nun hat die Hansestadt eine Entscheidung getroffen.