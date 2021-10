Rostock

Manch’ Strandspaziergänger bibbert schon beim Zuschauen, die Rostocker „Eisbademeisters“ aber stürzen sich völlig unverfroren in die Fluten. Die zweite Saison in Warnemünde läuft an. Nächster Termin ist Freitag, 8. Oktober.

Die „Eisbademeisters“, das sind Jörn Sieveneck, Gabriel Rath, David Garbe und Stefan Dähn. „Wir sind nicht als Verein organisiert, sondern sehen uns als soziale Initiative“, erklärt Rath.

Im vergangenen Winter waren er und seine Mitstreiter regelmäßig abgetaucht, um Spendengelder für den guten Zweck zu sammeln: Für den Kältebus, der Obdachlosen in Rostock an kalten Tagen Heißgetränke und Herzenswärme schenkt, sowie für den Hamburger Verein Hanseatic Help und die Rostocker Tafel sind bei der coolen Aktion insgesamt 35 000 Euro zusammengekommen.

Die Bader wollen me(e)hr: In diesem Jahr planschen sie erneut jede Woche für wohltätige Einrichtungen in der Ostsee. Dazu zählt der Rostocker Obdachlosenhilfeverein, der ein neues Elektrofahrzeug für die Sozialhelfer benötigt. Los geht es immer freitags um 16.30 Uhr. Auch Neulinge sind willkommen. Noch hat das Wasser vergleichsweise angenehme 15 Grad Celsius, sodass selbst Frostbeulen kurz in die Ostsee springen können, ohne dabei gefühlt zwischen Eisschollen zu schwimmen. Treffpunkt für alle Badenixen und Wassermänner ist die Strandpromenade auf Höhe des Hotel Hübner.

Die "Eisbademeisters" haben im vergangenen Jahr viel Geld für wohltätige Zwecke gesammelt, unter anderem für die Obdachlosenhilfe Rostock. Quelle: Eisbademeisters

Wer sich nicht ins kühle Nass traut, aber dennoch helfen möchte, zieht statt der Bade- die Spendierhose an und geht online. „Wir haben eine Kooperation mit der Crowdfunding-Plattform Betterplace gestartet“, sagt „Eisbademeisters“-Mitglied Gabriel Rath. Er hofft auf viele Gönner, die ihr Herz und Portmonee. „Wir hoffen, dass wieder viel Geld zusammenbekommt.“

Von Antje Bernstein