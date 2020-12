Rostock

Ein Pony, das mit zwei Artgenossen aus Karls „Erlebnis-Dorf“ bei Rövershagen ausgebüxt war, ist Donnerstag früh auf der Bundesstraße 105 Höhe Purkshof vor ein Auto gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, kam das Tier auf der Fahrbahn gegen 4.30 einem Opel Agila in die Quere. Dessen Fahrerin konnte einen Zusammenprall nicht vermeiden, kam aber mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Straße gesperrt, Pony verletzt

Die Bundesstraße musste für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden, bis die entlaufenen Pferde wieder eingefangen waren, was am Ende mit Hilfe der Polizei gelang. Das bei dem Zusammenstoß mit dem Auto verletzte Pferd wird durch einen Tierarzt behandelt.

