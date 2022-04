Rostock

Mit einem Video beginnt am Dienstagabend die Show von Chris Norman in der Rostocker Stadthalle. Gezeigt werden auf der Leinwand Ausschnitte aus Musikvideos sowie Rückblicke auf die Zeit des Briten als Sänger und Gitarrist der Kultband Smokie. Die Zuschauer klatschen im Takt, sie singen leise mit. Schließlich tritt der Musiker auf die Bühne und performt mit „Good enough for Rock’n’Roll“ einen Song seines neues Albums „Just a Man“.

Die Hansestadt ist ein Ziel seiner großen Deutschlandtour – nachgefeiert werden soll unter anderem der 70. Geburtstag des mittlerweile 71-Jährigen. Gekommen sind 1500 Fans. Viele springen schon beim ersten Titel auf, tanzen ausgelassen vor der Bühne.

Alte und neue Songs

Dem Star ist die Freude über den Auftritt deutlich anzusehen. „Hallo, wie geht es? Gut?", fragt er sein Publikum auf Deutsch und erntet dafür viel Applaus. Dann fährt er in seiner Muttersprache fort. „Wir werden heute alte und neue Songs spielen.“ Und so folgen neben den Solo-Stücken alte Smokie-Titel wie „Pass it around“ oder „Something’s been making me blue“. Bei „Lay back in the Arms of someone“ stehen weitere Zuschauer auf, schunkeln im Takt mit.

Ilona Senf aus Bremerhaven fühlt sich sofort an ihre Jugend erinnert. „Ich war ein riesen Smokie-Fan und hatte ein riesiges, lebensgroßes Poster von Chris Norman in meinem Zimmer hängen“, erinnert sich die 59-Jährige. Ihr Lieblings-Hit des Engländers: „Midnight Lady“. „Der ist total schön.“ Die Rock-Ballade wurde von Dieter Bohlen geschrieben und war 1986 sechs Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Ilona Senf ist sich sicher: „Den kann ich auch heute noch textsicher mitsingen.“

Kurzurlaub in Rostock

Die Tickets hat sie von ihrem Mann zum Geburtstag geschenkt bekommen. „Ich bin eigentlich erst so richtig durch meine Frau Fan geworden“, sagt Rüdiger Senf. Der gebürtige Rostocker und seine Frau verbinden den Konzertbesuch mit einem Kurzurlaub in der alten Heimat.

Die Stimmung im Saal ist ausgelassen. „Den nächsten Song habe ich 1978 aufgenommen – als ich noch jung war – zusammen mit Suzi Quatro.“ Mehr muss Chris Norman nicht sagen. Die Fans wissen sofort, welcher Titel gemeint ist, fangen an zu jubeln, singen schließlich bei „Stumblin’ in“ mit. Auch Tahmina Ghazi kennt diesen Titel gut – die Rostockerin hat diesen bereits mit einer kleinen Band auf Bühnen in Sachsen und Brandenburg performt. „Ich finde Chris Norman schon cool“, sagt sie.

Genießen anstatt zu filmen

Norman bezieht seine Fans in die Show mit ein, spricht sie direkt an, erzählt von der Entstehung seiner Songs. Immer wieder zücken Fans im Saal ihre Handykameras, filmen die Szenen. Etwas, was der Star nicht nachvollziehen kann. „Warum geht ihr zum Konzert und filmt? Ihr verpasst das ganze Konzert“, erklärt er. „Schaut euch doch lieber die Show im Saal an als später auf dem Telefon.“ Zustimmung im Raum. Aber nicht alle lassen sich abhalten, weiter aufzunehmen.

Frank und Lidia Schlichting aus Tarnow (Kreis Rostock) hingegen wollen das Konzert genießen, fühlen sich an alte Zeiten erinnert. „Ich habe immer ,Living next Door to Alice’ gehört“, sagt er und lacht. „Ob ich das heute noch mitsingen könnte, weiß ich nicht. Das ist ja schon 40 Jahre her.“

Während der 55-Jährige eher Fan von Smokie ist, hört seine Frau gern Chris Norman als Solo-Künstler. „Mir gefallen alle Hits sehr gut“, sagt die 56-Jährige. Schon immer habe sie sich gewünscht, ein Konzert des Engländers besuchen wollen. „Wir hatten erst überlegt, mal nach Sachsen runterzufahren“, sagt sie. „Aber wir sind froh, dass es heute in Rostock geklappt hat.“

Nach mehreren Zugaben – unter anderem „Oh Carol“ und „White Angels“ – endet schließlich ein rockiger Konzertabend in Rostock. Die Zuschauer verlassen zufrieden die Stadthalle: Endlich finden wieder große Konzerte statt, die Vorfreude auf die nächsten Events in der Hansestadt ist groß.

Von Katharina Ahlers