Schwerin

Er würde ja wollen, wenn man ihn fragt: Die Landes-AfD hat am Mittwoch in Schwerin den früheren Rektor der Universität Rostock, Prof. Hans-Jürgen Wendel (68) als neues Parteimitglied vorgestellt. Wegen der Prominenz des Mannes, der vor 15 Jahren Gefechte mit dem damaligen Bildungsminister führte, hofft AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm, dass Wendel für seine Partei in den Schweriner Landtag einzieht. Wendel sagt dazu: Er bewerbe sich um kein Mandat - aber wenn man ihn fragt...

Gegen eine „chaotische Klimapolitik“

Fast schüchtern wirkt Wendel bei seiner Vorstellung vor dem Schweriner Schloss. Vor vier Jahren sei er aus der CDU ausgetreten, seit Ende 2020 in der AfD. Die neue Partei habe ihn wegen ihrer bürgerlich-konservativen Ausrichtung „angezogen“. Er befürworte viele Themen, für die die AfD stehe, habe seit der Migrationswelle und den offenen Grenzen vor einigen Jahren „Zweifel am Rechtsstaat“, störe sich an einer „chaotischen Klimapolitik“. Vor allem aber die Bildung müsse in MV bessergestellt werden, sagt der Mann, der in einem Dorf bei Rostock lebt. Die Lehrerausbildung müsse zentralisiert werden, zum Beispiel in einer Pädagogischen Fachhochschule.

Wendel, bis 2018 zweieinhalb Jahrzehnte Philosophie-Professor in Rostock, präsentiert sich als Mann der leisen Töne. Es gehe ihm um Sacharbeit. Dass in der AfD auch Rechtsextremisten zu Hause und im Visier des Verfassungsschutzes sind, reduziert er auf „einzelne Personen“. Vor Jahren legte sich Wendel mit der Landesregierung an, als er als Uni-Rektor in Rostock (2002 bis 2006) gegen die schlechte Finanzierung und Stellenkürzungen an den Hochschulen zu Felde zog.

AfD-Chef freut sich über den prominenten Zugang

AfD-Landeschef Holm strahlt bei Wendels Vorstellung über ganze Gesicht. Der Fall zeige, dass auch prominente, gestandene Leute in die Partei kommen. Am Wochenende will der tief zerstrittene AfD-Kreisverband Rostock Direktkandidaten für den Landtag aufstellen. Er werde da sein, so Wendel. Er wolle mitarbeiten – „und etwas ändern“.

Von Frank Pubantz