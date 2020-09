Rostock: Findet der Weihnachtsmarkt wegen Corona ohne Weihnachtsmann und Bühne statt?

Rostock

Bart, Mütze und Mantel hängen bereit, auch die Stiefel sind geputzt. Ob er das Kostüm des Weihnachtsmannes in diesem Jahr aber offiziell anziehen darf, weiß Falk Petersen bisher nicht. „Ich verstehe die Welt nicht mehr“, sagt der Rostocker, der seit fast vier Jahrzehnten in der Hansestadt die Rolle des Bärtigen spielt und damit Generationen von Kindern zum Fest begeisterte. „Es gibt wieder Konzerte, auch Fußballspiele dürfen wieder mit Fans im Stadion ausgetragen werden. Nur der Rostocker Weihnachtsmarkt wird ohne die Märchengruppe stattfinden“, so Petersen traurig.

Bei seinem letzten Gespräch mit den Verantwortlichen der Großmarkt GmbH sei ihm gesagt worden, dass es in diesem Jahr wohl keine Bühne geben werde. „Und damit auch nicht unser traditionelles Programm. Obwohl es in der Vergangenheit auch schon von der Rathausspitze hieß, dass ein Weihnachtsmarkt ohne Märchengruppe undenkbar wäre“, macht der Darsteller seinem Ärger Luft.

Quelle: Frank Söllner

Darsteller zu Einschränkungen bereit

Dabei wären Falk Petersen und seine Frau Karin, die traditionell die Märchentante verkörpert, zu Einschränkungen bereit. „Wir überlegen natürlich auch selbst, wie unser Programm unter den aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben umgesetzt werden könnte“, sagt der 67-Jährige. „Ich mache das immerhin schon seit 1983, da hat man als Profi auch schon Ideen, wie man das mit Abstand realisieren kann“, so Petersen.

Normalerweise würde jetzt, wo auch schon die ersten Lebkuchen im Regal liegen, immer mit den Proben für das Märchen begonnen. Mit einigen konzentrierteren Probenterminen sei diese Verzögerung aber ohne Probleme aufzufangen. „Schließlich sind alle mit Leib und Seele bei der Sache.“ Für das Rostocker Publikum gibt es immer ein neues Stück. „In diesem Jahr sind wir damit noch nicht fertig, weil wir eben noch warten wollten, welche Vorgaben es gibt“, erklärt Petersen, der vor seinem Ruhestand hauptberuflich als Zoomeister im Rostocker Zoo beschäftigt war.

Blick durch die Kugel: Wie wird er aussehen, der Weihnachtsmarkt 2020 in Rostock? Quelle: Frank Söllner

Regierung erlaubt die Weihnachtsmärkte – unter Auflagen

Was das Dasein als Künstler betrifft, hätte ihn Corona bisher noch nicht gravierend getroffen. „Wir haben im November 2013 mit den Auftritten als Gesangsduo aufgehört“, blickt Petersen zurück. Seitdem sei er vor allem als Weihnachtsmann unterwegs – und sehr gefragt. „Vier andere Veranstaltungen für dieses Jahr sind aufgrund der Pandemie aber bereits abgesagt worden“, bilanziert der Hansestädter. Deshalb lagen auch all seine Hoffnungen auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt, der schließlich unter freiem Himmel stattfindet.

Die Schweriner Landesregierung wird dem Bärtigen aber wohl nicht helfen. „Auf dem MV-Gipfel Ende August ist beschlossen worden, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden können, wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben“, erklärt Regierungssprecher Andreas Timm. Alle weiteren Entscheidungen lägen in der Hand der jeweiligen Kommunen, „weil ein Hygienekonzept erstellt und vom örtlichen Gesundheitsamt genehmigt werden muss“, sagt er weiter. Ob es also Bühnen gibt oder nicht, sei eine lokale Entscheidung.

In der Landeshygieneverordnung von Anfang September stehe zwar, dass auf das Aufstellen von Bühnen grundsätzlich verzichtet werden sollte. „Aber da steht auch, dass Bühnen nur dann betrieben werden können, wenn das Abstandsgebot eingehalten werden kann und es Sitzplätze gibt“, zitiert Falk Petersen das Papier. „Ich lese daraus kein Verbot – die Rostocker Verantwortlichen aber wohl schon“, so der Weihnachtsmann. Er ist der Meinung, dass es in der Hansestadt sehr wohl Plätze gebe, die abgesperrt und kontrolliert werden können. „Es ist schön, dass die Händler und Schausteller wieder eine Plattform bekommen haben. Nur fällt die Kultur wiedermal hinten runter“, erklärt der Darsteller traurig.

Großmarkt arbeitet noch am Konzept

Großmarktchefin Inga Knospe war für OZ-Nachfragen nicht zu erreichen. Rathaussprecher Ulrich Kunze erklärt allerdings, dass in Rostock noch am entsprechenden Hygienekonzept für den Weihnachtsmarkt gearbeitet werde. „Die Details dazu stehen noch nicht fest und auch entsprechende weitere Abstimmungen auf Landesebene und mit dem Gesundheitsamt sind noch nicht abgeschlossen“, so Kunze. Dennoch seien die Verantwortlichen optimistisch, dass es auch 2020 einen Weihnachtsmarkt geben kann. „Auch wenn er wahrscheinlich anders aussehen wird als in den Vorjahren“, so Kunze. Ob und wenn ja wie die Märchengruppe ein Teil des Budenzaubers sein kann, will der Sprecher aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren.

Falk Petersen hofft, dass sich noch eine Lösung findet. Dabei geht es ihm auch gar nicht vorrangig darum, dass die Auftritte wegfallen. „Ich fände es schade für die Kinder, die sicher traurig und enttäuscht sein werden, wenn sie auf dem Markt vergeblich nach dem Weihnachtsmann suchen“, sagt der dienstälteste Bärtige der Hansestadt.

Von Claudia Labude-Gericke