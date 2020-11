Rostock

Die neueste und zukunftsweisendste Forschungseinrichtung des Landes startet durch – und nimmt sich gleich eines der größten Umweltprobleme der Welt an: Im Rostocker Fischereihafen hat das erste Team des neuen „Ocean Technology Campus“ ( OTC) seine Arbeit aufgenommen – und forscht an Hightech für die Unterwasser-Welt. Wissenschaftler der renommierten Fraunhofer-Gesellschaft – mit 28 000 Mitarbeitern Europas größte Forschungsorganisation – wollen an der Warnow neue Technologien entwickeln, damit Roboter künftig autonom die Meere von Plastikmüll befreien können.

Neue Sensoren sollen den Müll erkennen

Geleitet wird das Forschungsprojekt, an dem vier Fraunhofer-Einrichtungen aus ganz Deutschland beteiligt sind, vom Rostocker Forscher Robert Wagner. Ziel: das Mikroplastik-Problem weltweit lösen. Auch Rostocks Vize-Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski sagt: „ Mikroplastik ist eine Gefahr – für Flora und Fauna, schlussendlich auch für den Menschen. In Rostock könnte nun die Technologie entstehen, dieses Problem zu lösen.“

Fraunhofer-Forscher testen in der Warnow autonome Tauchroboter, die mit neuen Sensoren Mikroplastik erkennen sollen. Quelle: Fraunhofer IGD

Wissenschaftler Wagner wird konkret: In Rostock sollen nun Sensoren entwickelt werden, die Mikroplastik im Meer erkennen können. „Bislang gestaltet sich der Analyseprozess extrem aufwendig“, so Wagner. Proben aus dem Meer müssen im Labor untersucht und gefiltert werden. Das soll sich bald erübrigen: Das zehnköpfige Team um Wagner will nun Roboter mit Sensoren ausstatten, die in jeder Wassertiefe Mikroplastik erkennen und analysieren können. „Der Sensor muss so trainiert werden, dass er die Partikel in jedem Zustand erkennt – und so von organischem Material unterscheiden kann.“

„Putzroboter“ für die Weltmeere?

In einem zweiten Schritt sollen die autonomen Fahrzeuge dann die Partikel auch gleich aus dem Meer „entfernen“ können. Vorstellbar ist, dass schon in wenigen Jahren eine ganze Flotte von solchen Unterwasser-Drohnen in den Weltmeeren unterwegs ist, um die schädlichen Teilchen aufzunehmen.

Getestet werden sollen die Fahrzeuge übrigens vor der Küste des Ostseebades Nienhagen. Dort entsteht das große Offshore-Testfeld für die Wissenschaftler im neuen Rostocker „ OTC“.

Weltweit einmalige Einrichtung

Hinter der Abkürzung verbirgt sich ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, das weltweit seines Gleichen sucht: Für insgesamt 60 Millionen Euro bauen die Fraunhofer-Gesellschaft, Bund und Land, Hansestadt und private Unternehmen einen komplett neuen Campus, auf dem sich alles rund um die Zukunft unter Wasser drehen soll.

Die Baustelle für die neuen Labore und Forschungsstätten des „OTC“ am Rostocker Fischereihafen Quelle: Fraunhofer IGD/Taslair

Der Abbau von Bodenschätzen im Meer, die Erzeugung sauberer Energie durch Wind, Wellen und Gezeiten, der Anbau von Lebensmitteln in den Tiefen der Ozeane – das sind nur drei der großen, weltweiten Zukunftsthemen, an denen im „ OTC“ gearbeitet werden soll. „Die Zukunft der Menschheit liegt auch im Meer. Und in der Hansestadt wollen wir das Know-how dafür entwickeln“, sagt auch Vize-OB Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD).

Wartung im Meer – und Schutz für die Küsten

Und es gibt noch mehr Anwendungen auf See, für die neue Technologien in Rostock erdacht, entwickelt und getestet werden sollen: Künftig könnten Tauchroboter Munitionsaltlasten auf dem Grund des Meeres aufspüren und unschädlich machen.

Die Fundamente von Offshore-Windrädern könnten von kleinen U-Booten aus der Ferne kontrolliert und gewartet werden. „Und da wäre zum Beispiel auch die Kontrolle von Pipelines und Seekabeln im Meer. Ebenso könnten wir autonome Unterwasser-Fahrzeuge einsetzen, um Sediment-Bewegungen zu beobachten – und so Küsten und Schifffahrt besser schützen“, erklärt Fraunhofer-Forscher Robert Wagner.

Zukunft im Meer: Auch an neuen Energie-Quellen in den Tiefen des Meeres soll in der Hansestadt geforscht werden. Quelle: Ocean Technology Center Rostock

In den kommenden Jahren sollen am Fischereihafen Labore und Testanlagen für die neuen Technologien entstehen. Bis zu 30 Firmen sollen sich rund um den Campus ansiedeln. „Alles, was wir bei Fraunhofer machen, hat einen starken Praxisbezug“, sagt Wagner.

Das „ OTC“ soll nämlich nicht nur theoretische Ideenschmiede sein: „Wir wollen mit unseren Partnern aus der Industrie und aus anderen Forschungseinrichtungen auch gleich die Lösung präsentieren.“ Im Klartext: Forscher, Ingenieure und Techniker wollen an der Warnow fertige, einsatzbereite neue Technologien bauen – Roboter für die Tiefsee zum Beispiel.

Davon könnte ganz Rostock profitieren: Die maritime Wirtschaft – allen voran die Werften - sind von der Coronakrise besonders hart getroffen. Senator Müller-von Wrycz Rekowski: „Aus den Ideen des OTC könnten sich für unsere Industrie neue Produkte, neue Jobs und neue Perspektiven ergeben.“

Von Andreas Meyer