Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist ein Däne und kein Deutscher. Was jeder Rostocker natürlich weiß, sorgte bei „Wer wird Millionär“-Kandidatin Manuela Riegler in der Sendung am Montag für Verzweiflung.

Sie stieg bei der 64 .000-Euro-Frage aus der Sendung aus. Jetzt enthüllt die 33-jährige Grafikdesignerin aus Waldenburg in Baden-Württemberg der OZ: Sie hätte die Frage beinahe beantworten können.

WWM-Kandidatin fährt jedes Jahr nach Rostock

Manuela Riegler ist nämlich jedes Jahr mindestens eine Woche in Rostock, weil ihr Mann hier beruflich regelmäßig zu tun hat. Die beiden waren ausgerechnet kurz vor der OB-Wahl im vergangenen Jahr in der Hansestadt. „Ich habe sogar die Plakate wahrgenommen, mich aber leider nicht weiter mit ihnen befasst. Trotzdem hatte ich in der Sendung eine Ahnung.“

Weil sie sich aber nicht sicher gewesen sei, habe sie lieber die Reißleine gezogen. „Ich bin eigentlich zufrieden, aber das ärgert mich schon ein bisschen“, sagt Manuela Riegler.

„Ich fand Madsens Reaktion lustig“

Die genaue Frage von Quizmaster Günther Jauch lautete: „ Rostock hat seit Kurzem als erste deutsche Großstadt einen Oberbürgermeister der...“ a) die 90 überschritten hat oder b) kein Deutscher ist oder c) einen Mann geheiratet hat oder d) der Piratenpartei angehört?“

Rostocks OB Madsen hatte sich daraufhin bei Facebook über die ratlose Kandidatin lustig gemacht. „64 000 Euro für so eine einfache Frage“, schrieb er augenzwinkernd bei Facebook. Manuela Riegler ärgert sich aber nicht darüber, im Gegenteil: „ich fand die Reaktion cool und lustig. Aber natürlich ist die Frage einfach, wenn man in Rostock lebt und nicht auf diesem Stuhl in der Sendung sitzt, sondern gemütlich im Wohnzimmer.“ Sie sei während der Show wahnsinnig aufgeregt gewesen.

Von den gewonnenen 32 000 Euro will sie nun eine tolle Hochzeitsparty finanzieren – allerdings nicht im Rostocker Rathaus, sondern in ihrer süddeutschen Heimat.

Von Alexander Müller